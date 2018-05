Treviso | ' Niente palestra | siamo musulmani'

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) L'ora di educazione fisica è da sempre uno dei momenti preferiti dagli studenti di qualsiasi ordine e grado. Rappresenta, infatti, un'occasione per alzarsi dai banchi, stare insieme e cimentarsi in qualche attivita' sportiva. Può capitare che qualche ragazzino, poco incline al movimento, adduca qualche scusa, ma è sicuramente un'eccezione. Potete, dunque, immaginare, quando, in una Scuola media del trevigiano, un'insegnante si è sentita dire da cinque suoi alunni: 'Ci spiace, ma noi non posandare ine fare ginnastica'. La prof ha pensato VIDEO che gli studenti fossero indisposti o che si fossero fatti male. Certo, sarebbe stata una cosa piuttosto insolita, ma non impossibile. Non ha immaginato lontanamente che ci fossero delle motivazioni religiose. È iniziato il Ramadam Quando la docente ha domandato al gruppetto: 'Cos'è successo? Perché non potete fare ...