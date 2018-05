Tre operai senza lavoro minacciano di buttarsi dal tetto | Vogliamo risposte

Incidenti lavoro : Tre operai precipitano da piattaforma : Succede ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno; riportano gravi traumi al torace. A Torino uomo precipita nella tromba di un ascensore a cui stava lavorando. Camusso: 'Superato qualunque ...

Cadono da piattaforma - gravi Tre operai : 11.43 Tre operai sono rimasti gravemente feriti nell'ennesimo incidente sul lavoro. Stavano eseguendo lavori di sistemazione dei piloni della strada delle Tre Valli Umbre danneggiata dal terremoto, ad Arquata del Tronto,quando la piattaforma su cui lavoravano si è rovesciata facendoli precipitare. Soccorsi da Vigili del Fuoco e personale del 118hanno tutti riportato gravi traumi al torace. Il più grave è stato trasportato in ospedale con ...

Treviso - azienda a rischio chiusura perché non trova operai : Treviso, azienda a rischio chiusura perché non trova operai “Tanti possibili candidati mi dicono che in fabbrica non avrebbero vita sociale e cercano lavori più comodi, in ufficio o nei servizi”, ha detto il titolare Continua a leggere L'articolo Treviso, azienda a rischio chiusura perché non trova operai proviene da NewsGo.

Treviso - azienda a rischio chiusura perché non trova operai : Sentiamo spesso dire che, a causa della crisi economica, i giovani non riescono più a trovare un'occupazione, tanto che negli ultimi anni la disoccupazione giovanile ha toccato punte record intorno al ...

Torino - operaio muore schiacciato da una ruspa menTre è al lavoro in una cava : L'uomo, di 61 anni, era al lavoro in una cava a Rondissone, in provincia di Torino. Stando a quanto finora trapelato l'operaio sarebbe stato schiacciato dalla pala meccanica di una ruspa condotta da un suo collega.Continua a leggere

Ravenna - cede tettoia - Tre operai feriti : ANSA, - Ravenna, 6 MAG - Tre operai sono rimasti feriti a Ravenna, nella frazione di Piangipane, dove nel primo pomeriggio ha ceduto la tettoia di un capannone su cui stavano facendo lavori di ...

Reggio Calabria - operaio morto menTre montava palco 'è omicidio'. Il giudice condanna organizzatori e progettisti : Quello che ha ucciso Matteo Armellini, il rigger romano morto nel 2012, schiacciato dal palco che stava montando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, non è stato un incidente ma un ...

Roma Eur : donna carbonizzata nel parco Tre Fontane/ Identificata 49enne - una operaia italiana : “è un omicidio” : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Imprenditore cerca 25 operai : "In Tre mesi ne ho trovati solo 4 - stipendio da 1500 euro" : Un'azienda della provincia di Padova cerca da tre mesi ben venticinque nuovi operai ma finora è riuscita ad assumerne solo quattro. "Non siamo un’azienda sconosciuta, la paga è buona e oscilla tra i...

Treviglio - indagini sui tempi degli operai : Gianbattista Gatti e Giuseppe Legnani, morti il giorno di Pasqua nell'esplosione dell'essicatoio dell'azienda dove lavoravano, sono andati due volte in fabbrica, a due ore di distanza l'una dall'altra ...

Esplode serbatoio di farine a Treviglio Due operai morti nel Bergamasco | : L’esplosione ha interessato un’autoclave per la bollitura e l’essicazione di materiale organico. Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e raffreddamento