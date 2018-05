Tragedia viadotto A14 | il mediatore | la vita del padre era cambiata 15 mesi fa

Tragedia Chieti - bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare : forse drogata dal padre : L'omicida Fausto Filippone ha spiegato al mediatore che era stato colpito da un trauma 15 mesi fa. E ora si indaga su tutta la vita della coppia di Pescara con l'obiettivo di fare chiarezza su una Tragedia che ha ancora molti punti da chiarire. E spunta l'ipotesi della trappola per mamma e figlia.Continua a leggere

Tragedia di Chieti - la bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare : "La bambina era seduta sul parapetto col padre, poi l'uomo la spinta giù: è caduta per 40 metri senza un urlo". Così Ludovica, 11 anni, è stata uccisa dal padre sul viadotto Alento della A14. Lo ...

Tragedia viadotto A14 - Ludovica e mamma Marina : l'ipotesi della trappola per entrambe : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico in parte ancora oscuro. Forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...