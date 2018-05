Tragedia di Chieti | per l' autopsia Fausto Filippone ha ucciso la moglie

Tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Tragedia Chieti , parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste […] L'articolo Tragedia Chieti , parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” ...

Tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste ore: "Si sta speculando in un momento di così tragico dolore gli aspetti della vita inesistenti. Questo è un fatto inaccettabile".Continua a leggere