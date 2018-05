Tragedia A14 | Per Filippone era finito tutto 15 mesi fa

Tragedia viadotto A14 - il cognato di Angrilli : 'No a falsità su Marina' : 'Girano notizie ingiustificate sulla serietà di mia sorella: oltre ad essere vittima di questa Tragedia, adesso che venga infangata la trasparenza di una persona come lei, aggiunge dolore su dolore. ...

Tragedia viadotto A14 - il mediatore : la vita del padre era cambiata 15 mesi fa : 'La morte della madre è stato uno dei fattori che hanno provocato la decisione di Fausto Filippone', dice a Radio Capital lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, che per sette ore ha cercato di ...

Tragedia su ponte A14 - incredulità a Pescara - dolore nelle scuole della bimba e della mamma : Pescara - Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli ...

Tragedia viadotto A14 - il negoziatore : «La bimba era sotto choc - è volata giù senza reagire» : Sette ore e mezza di trattativa, sapendo già che sarebbe stato inutile. Fausto Filippone, il papà assassino, aveva deciso sin dal primo momento che doveva finire nell?unico modo...

Tragedia viadotto A14 - il negoziatore : 'La bimba era sotto choc - è volata giù senza reagire' : Sette ore e mezza di trattativa, sapendo già che sarebbe stato inutile. Fausto Filippone, il papà assassino, aveva deciso sin dal primo momento che doveva finire nell'unico modo possibile, attraverso ...

Tragedia viadotto A14 - Ludovica e mamma Marina : l'ipotesi della trappola per entrambe : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico in parte ancora oscuro. Forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...

Tragedia viadotto A14 - Ludovica e mamma Marina : l'ipotesi della trappola per entrambe : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico in parte ancora oscuro. Forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...

Tragedia viadotto A14 - Ludovica e Marina forse entrambe cadute nella trappola di Filippone : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico e in parte ancora oscuro. forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...

Tragedia su ponte A14 - incredulità a Pescara - dolore nelle scuole della bimba e della mamma : Pescara - Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli ...

Tragedia sulla A14 : padre lancia la figlia dal cavalcavia e si getta nel vuoto : Una famiglia distrutta. Prima muore una donna, precipitata dal balcone di casa a Chieti. Poi il marito uccide la figlia di 10 anni e si toglie la vita - Adesso c'è solo il dolore, immenso, dei ...

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia della convivente dal cavalcavia e si suicida : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - E' durato diverse il dramma che si è consumato nell'autostrada A14 all'...

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia della convivente dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - Da diverse ore si sta consumando una Tragedia nell'autostrada A14 all'...

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - Da diverse ore si sta consumando una Tragedia nell'autostrada A14 all'...

Tragedia all'ingresso di una galleria sull'A14 In uno scontro muoiono due motociclisti : CUPRA MARITTIMA - Incidente mortale poco fa sull'autostrada A14 fra gli svincoli di Pedaso e Grottammare all'altezza di Cupra Marittima nei pressi dell'area di servizio. Due motociclisti sono morti ...