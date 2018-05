Tornato alla Basilica di Collemaggio dipinto di San Pietro Celestino

“Sono Tornato” - arriva su Sky il film sul ritorno del Duce. Mussolini alla prese con mouse - email e password : “Eccheccazzo” : A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta SONO TORNATO, il film diretto da Luca Miniero (Un boss in salotto, Non c’è più religione), prodotto da Indiana Production in collaborazione con Vision Distribution, in prima tv lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Tratto dal film “ER IST WIEDER DA” diretto da Davis Wnendt, SONO TORNATO racconta il ritorno a Roma di Benito ...

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle/ “Il tumore è Tornato - ma lo ucciderò” (La Vita in Diretta) : Carolyn Smith, giurata di Ballando con le Stelle, a La Vita in Diretta: “Il tumore è tornato, ma lo ucciderò”. Le ultime notizie sulla coreografa, che combatte il cancro al seno(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:23:00 GMT)

Vallanzasca Tornato in aula a Milano : ANSA, - Milano, 17 APR - C'è anche un "rapporto disciplinare" nei confronti della guardia penitenziaria che ebbe una discussione, lo scorso agosto, nel carcere di Bollate con Renato Vallanzasca, negli ...

Drake - «il rapper buono» - è Tornato alla grande : E pare che anche il 2018 sia partito sulla stessa riga, visto che God's Plan , la canzone del video da un milione di dollari in beneficenza, ha incassato il record per il maggior numero di streaming ...

Drake - «il rapper buono» - è Tornato alla grande : Il 6 aprile è uscito il video del suo nuovo singolo, Nice For What. Qualche mese dopo il suo ultimo EP, Scary Hours, numero 1 della Billboard Hot 100. Questo fa presagire un imminente seguito a Views, album dei record, che manca da due anni. LEGGI ANCHEBillboard Music Awards 2017: Drake fa la storia Nice For What è una celebrazione di personaggi a stelle e strisce. Una parata di star che fanno da cornice alle note di questo nuovo singolo ...

INCIDENTE IN A10 - TIR ROVESCIATO/ Traffico Tornato alla normalità ma Genova resta un problema : INCIDENTE in A10, camion di traverso: l'autostrada è stata chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:02:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - Pupo : “Mi dà fastidio l’ipocrisia. Se è Tornato in auge non è certo grazie alla Rai ma alla generosità di Carlo Conti” : Il mondo dello spettacolo italiano si è unito come non mai per la morte di Fabrizio Frizzi. Anche Pupo, il cantante e presentatore toscano, ha lasciato un suo ricordo sui social network: “Soltanto due anni fa, eravamo insieme qua, alle cascate del Niagara. Abbiamo condiviso momenti professionali meravigliosi ed altri, privati, in cui mi raccontavi le tue sofferenze e le angosce che gli ipocriti che oggi ti rimpiangono, ti avevano causato. Non ho ...

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith : “il cancro è Tornato ma io combatterò come una guerriera” : Carolyn Smith la brillante Presidente di Giuria di Ballando Con Le Stelle ha fatto sapere: “Il male è tornato ma so come combattere” La coreografa britannica, sempre puntuale e precisa nei suoi giudizi sul ballo racconta la nuova scoperta del tumore. Un male che l’ha già colpita in passato e che aveva sconfitto, ma che ahimè è tornato! Carolyn Smith di Ballando promette che combatterà come una guerriera Il tumore è uguale a quello ...

“A me me piace ‘a Nutella”. Com’è diventato il Piccolo Lucio. Sette anni fa sbarcava su Youtube con il suo personalissimo inno alla famosa crema di nocciola diventando un ‘idolo’ del web. Ora - dopo l’oblio - è Tornato sui social : Il suo video è stato uno dei più cliccati – e trash – della storia della musica napoletana. Stiamo parlando del ”Piccolo Lucio”, all’anagrafe Lucio Vario, il giovanissimo cantante neomelodico napoletano, noto anche a livello nazionale – al suo attivo infatti vanta alcune ospitate nei programmi televisivi Pomeriggio Cinque e La vita in diretta – diventato famoso grazie al brano, che poi è diventato ...

CAROLYN SMITH - IL TUMORE È Tornato/ Il sostegno dei fans : "sei una guerriera" (Ballando con le Stelle 2018) : CAROLYN SMITH a poche ore dall'esordio di Ballando con le Stelle 2018, annuncia sui social il ritorno del TUMORE e la sua nuova lotta. Pronta a vincere, ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:21:00 GMT)

Carolyn Smith - il tumore è Tornato/ Battaglia social e il messaggio alle donne (Ballando con le Stelle 2018) : Carolyn Smith a poche ore dall'esordio di Ballando con le Stelle 2018, annuncia sui social il ritorno del tumore e la sua nuova lotta. Pronta a vincere, ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:01:00 GMT)

CAROLYN SMITH - IL TUMORE E' Tornato/ "Ho un altro intruso - ma lo batterò" (Ballando con le Stelle 2018) : CAROLYN SMITH a poche ore dall'esordio di Ballando con le Stelle 2018, annuncia sui social il ritorno del TUMORE e la sua nuova lotta. Pronta a vincere, ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:31:00 GMT)