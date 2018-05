Torna l' ipotesi Di Maio premier Conte in bilico | dubbi M5S e Colle

Conte in bilico - Torna l'ipotesi Di Maio premier. Mattarella prende tempo : Altra questione che complica la partita è il nome di Paolo Savona all'Economia. Salvini vuole a tutti i costi l'economista no-euro nel dicastero di via XXSettembre e sarebbe pronto a far saltare la ...

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetti se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

Alitalia - con contratto Lega-M5S Torna ipotesi integrazione Fs : Roma, 18 mag. , askanews, Il destino dell'Alitalia, con l'avvento al Governo della coalizione tra Lega e Movimento 5 Stelle, sembra confinato all'interno dei confini nazionali. Il contratto stipulato ...

Governo - Di Maio : 'Giorno decisivo'. Torna l'ipotesi della staffetta : 'Oggi possiamo chiudere'. Come al solito Luigi Di Maio si mostra ottimista, anche perché sa che se dovesse fallire la trattativa sul Governo la prossima volta non sarebbe lui il 'prescelto' del ...

Volata finale sul governo? Torna l'ipotesi staffetta : Governo Lega-M5S verso la Volata finale, salvo colpi di sorpresa dell'ultimo minuto. Oggi, in mattinata, è previsto un nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, mentre andranno avanti i lavori del tavolo tecnico. Intanto, dopo la giornata nera di lunedì, sembra Tornata la fiducia: "Forse riusciamo a chiudere il contratto di governo", afferma il leader M5S."Siamo al tratto finale", gli fa eco quello della Lega. E in campo Torna l'ipotesi ...

