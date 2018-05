Torino | tremila domande per cinque posti da infermiere

Blastingnews

: Torino, assalto al concorso per infermieri: quasi tremila candidati per 5 posti - fattoquotidiano : Torino, assalto al concorso per infermieri: quasi tremila candidati per 5 posti - GonnelliLuca : Torino, assalto al concorso per infermieri: quasi tremila candidati per 5 posti - epic_info : 3 mila partecipanti da tutta Italia per 5 posti da infermiere. Questa la 'speranza' che lascia il mondo del lavoro… -

(Di martedì 22 maggio 2018) In Italia, come dimostrano le scene delle ultime ore, tantissime persone sognano di fare l'presso l'ospedale Humanitas Gradenigo di. Erano otto anni che la struttura sanitaria non bandiva un concorso per infermieri. Quest'anno, come il 2010, imessi a concorso sono. Lepervenute sono quasi. Un vero record. Sul web sono state pubblicate le immagini ritraenti le persone accalcate davanti all'ingresso del nosocomio torinese, in attesa di sottoporsi ai controlli del metal detector. Giudicato l'enorme quantitativo di, è stato scelto il PalaAlpitour come location per la prova preselettiva. Il sogno di lavorare all'Humanitas Gradenigo In Italia c'è molta disoccupazione e lavorare all'Humanitas Gradenigo è un sogno per molti. Stamane c'era una folla incredibile dinanzi all'ospedale di. Tutti in fila, prima di iniziare la prova ...