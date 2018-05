Torino | bimba non vaccinata morta di tetano | indagati i genitori

Bambina no-vax ricoverata per tetano / Torino - i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose : Bambina no-vax ricoverata per tetano, Torino: i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose. Anche il secondo figlio della coppia non è vaccinato e scatta l'allarme.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:06:00 GMT)

Non è vaccinata : bimba di 7 anni contrae il tetano a Torino. Indagati i genitori per lesioni colpose : Aveva effettivamente contratto il tetano la bimba di 7 anni che lo scorso ottobre a Torino fu ricoverata in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita e fu dimessa solo un mese dopo. La conferma è arrivata dalla consulenza tecnica affidata dalla procura a due specialisti, secondo i quali non ci sono alternative plausibili.I genitori, che non avevano mai provveduto a vaccinare né lei né l'altro figlio, di dieci ...

Torino - bimba di 2 anni dimessa dall’ospedale per gastrite muore di emorragia cerebrale : La piccola era stata ricoverata il 4 maggio al pronto soccorso del nosocomio di Rivoli per "ripetuti episodi di vomito e inappetenza". I genitori avevano riferito che era caduta dal letto. Il pm Giulia Marchetti ha aperto un fascicolo e questa mattina verrà eseguita l’autopsia per stabilire le esatte cause del decesso.Continua a leggere

'Aiutiamo la piccola Bea - dateci 30 euro'. Maxi-truffa a Torino nel nome della 'bimba di pietra' : di Simone Pierini 'Aiutiamo la piccola Bea , dateci 30 euro'. Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la bimba di pietra . ...

Torino - vigili all'asilo nido per bloccare una bimba non vaccinata : 'Genitori erano stati avvertiti' : vigili urbani all'asilo nido per impedire l'ingresso a una bambina di tre anni non vaccinata. È accaduto a Torre Pellice, nel torinese, dove, come raccontano le cronache locali, al rientro dalle ...