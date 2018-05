Titoli Stato : Calenda - spread? questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : spread apre a 181 punti : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto a 181 punti, in calo rispetto alla chiusura di 186 punti di ieri. Il tasso di rendimento scende al 2,35% dopo il picco del 2,41% toccato ieri. L'articolo Titoli Stato: spread apre a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli di Stato italiani : ha senso investire in BTP oggi? : ... ma poco , 1,1% a 50 anni, , e siete a rischio di default " non so come la vedete voi, ma basandomi sui discorsi strampalati fatti in giro da certi personaggi della compagine politica dominante io ...

Vaticano : basta Titoli tossici - Stato dia certificazione : Quando s'introducono e diffondono strumenti economico-finanziari "non affidabili", che creano anche "criticità e rischi sistemici", si può parlare di una 'intossicazione' di quell'organismo". Così il ...

Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su Meteo Web.

Titoli Stato : Acerbo (Prc) - basta ricatto spread - difendiamo democrazia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “L’ultima volta che l’Italia ha subito il ricatto dello spread ci siamo ritrovati il governo Monti, con le sue misure antipopolari, che hanno anche prodotto l’aumento del debito pubblico del nostro paese. Questa volta vogliono propinarci un governo Cottarelli per proseguire l’opera? No, grazie! basta con queste manovre per condizionare la vita democratica dei paesi europei”. ...

Titoli Stato : Acerbo (Prc) - basta ricatto spread - difendiamo democrazia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “L’ultima volta che l’Italia ha subito il ricatto dello spread ci siamo ritrovati il governo Monti, con le sue misure antipopolari, che hanno anche prodotto l’aumento del debito pubblico del nostro paese. Questa volta vogliono propinarci un governo Cottarelli per proseguire l’opera? No, grazie! basta con queste manovre per condizionare la vita democratica dei paesi europei”. ...

Titoli Stato : spread Btp-Bund chiude sopra 150 punti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo. Il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi chiude a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude sopra 150 punti sembra essere il primo su Meteo Web.

Titoli Stato : assegnati 6 - 5 mld bot a 12 mesi - salgono rendimenti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Il Tesoro fa il pieno all’asta dei bot a 12 mesi, con scadenza 14 maggio 2019. Nel collocamento odierno è Stato, infatti, assegnato l’importo massimo offerto di 6,5 miliardi di euro a fronte di una richiesta di oltre 8,9 miliardi. In crescita i rendimenti che con un incremento di 4 punti base salgono al -0,361%. L'articolo Titoli Stato: assegnati 6,5 mld bot a 12 mesi, salgono rendimenti sembra ...

Bankitalia : meno Titoli Stato per banche : ANSA, - ROMA, 27 APR - L'esposizione delle banche italiane nei confronti del settore pubblico "continua a ridursi a un ritmo sostenuto", sale per effetto del Qe la quota detenuta dalla Banca d'Italia ...

In Europa la ripresa rallenta - Draghi salva l'Italia : "Continua l'acquisto dei Titoli di Stato" : Resta al minimo storico il costo del denaro nell'eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europa ha deciso infatti di mantenere invariati i tassi di interesse. I tassi d'interesse rimangono addirittura...

Tesoro - Jacovoni : domanda per Titoli di Stato forte e solida : Roma, 20 apr. , askanews, Il 2018 si è aperto con un contesto diverso da quello dello scorso anno, ma la domanda per i titoli di Stato del debito pubblico tricolore è rimasta solida e forte, ampliando ...

Borghi - Lega - : 'Ecco il minibond - per Titoli di Stato di piccolo taglio. Al Governo con chi ha il coraggio di rompere le regole' : Il deputato della Lega mostra un facsimile della misura economica identificata per contrastare i debiti dello Stato. Nel dibattito con l'imprenditore Sergio Bramini, coinvolto nel fallimento della ...