Tiro con l’arco – World Cup | ad Antalya ancora 8 azzurri in gara

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Italia a valanga ad Antaliya - otto azzurri proseguono la corsa verso le medaglie : Ad Antaliya (Turchia) è entrata nel vivo la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. L’Italia si è ben comportata in questa giornata di eliminatorie, otto azzurri proseguono la propria avventura. ARCO OLIMPICO (maschile) – Mauro Nespoli era già approdato al terzo turno dopo l’ottima qualifica di ieri e ora dovrà affrontare l’olandese Jan van Tongeren. David Pasqualucci, invece, ha surclassato ...

Tiroide - 4 segreti per mantenerla in salute che tutti dovrebbero conoscere : Nonostante sia molto piccola la Tiroide influenza il funzionamento di tutto l’organismo, per questo è importante mantenerla in salute. Questa ghiandola infatti produce la tiroxina, un ormone che incide su funzioni fondamentali per il nostro benessere, come il metabolismo, il ritmo cardiaco, la temperatura corporea, lo sviluppo della muscolatura e del sistema nervoso. Spesso però questo ormone viene prodotto in eccesso (ipertiroidismo) o in ...

Tiro con l’arco – World Cup : buon avvio degli azzurri ad Antalya : buon avvio degli azzurri del Tiro con l’arco e 2 primati mondiali dei sudcoreani La prima giornata della seconda tappa di World Cup ad Antalya, in Turchia, va in archivio con buoni risultati da parte degli azzurri dopo le 72 frecce di ranking round e con due nuovi record mondiali nell’arco olimpico femminile, individuale e a squadre, tutti firmati dalla Sud Corea. Domani i primi scontri diretti. Mauro Nespoli ad Antalya foto a cura ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : Mauro Nespoli ottavo in qualifica - bene l’Italia nelle gare a squadre. Kang realizza il nuovo record del mondo : Si è aperta oggi ad Antalya (Turchia) la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. La prima giornata di gare ha visto impegnati gli arcieri nelle frecce di qualificazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove domina ancora la Corea del Sud. Al maschile guida Kim Woojin con 697 punti, davanti al connazionale Lee Woo Seok (691) e il francese Jean-Charles Valladont ...

Tiroide : ecco 4 segreti che tutti dovrebbero conoscere : Sei milioni di italiani sanno di soffrire di patologie della Tiroide: altri ne soffrono e non ne sono consapevoli perché i sintomi iniziali spesso vengono attribuiti a malesseri passeggeri o di tutt’altra origine. In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide, che quest’anno si celebra dal 21 al 27 maggio 2018, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione e la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, autrice del libro ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Vanessa Landi ad Antalya - bronzo nella prima prova a Shanghai : Alla seconda tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), ieri tiri di prova ufficiali per gli azzurri che oggi saranno impegnati nelle 72 frecce di ranking round che determinano il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre. Venerdì le finali compound e sabato si chiude con le finali dell’olimpico Gli azzurri sono sbarcati venerdì sera ad Antalya, in Turchia, per la seconda tappa di Coppa del Mondo. Oggi si sono svolti i tiri ...

Tiro con l’Arco - gli azzurri brillano nella prima tappa d?ella European Archery? Youth Cup : ?Conclusa la Youth Cup, nelle finali individuali ?Sut e Roner conquistano la medaglia d’oro mentre Coerezza e Brunello si portano a casa argento e bronzo azzurrini super a Rovereto. ?L’Italia chiude la prima tappa d?ella European Archery? Youth Cup col pieno di medaglie e il secondo posto nel medagliere. Per gli azzurri nel complesso 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Solo la Russia fa meglio degli azzurrini vincendo 4 ori, 2 argenti e 3 ...

Tiro con l’arco – Youth Cup : a Rovereto la penultima giornata di gare : E’ tempo di finali alla European Archery Youth Cup di Rovereto Alla European Archery Youth Cup di Rovereto la penultima giornata di gare dedicata alle finali a squadre vede gli junior dell’olimpico Canovai, Guerra e Musolesi uscire con l’argento superati dalla Russia 5-3, mentre nel compound il trio delle allieve con Alberti, Bazzichetto e Roner si aggiudica l’oro vincendo 222-217 sull’Estonia. Argento per le junior ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli pronti a confermarsi. L’Italia cerca riscatto nelle gare a squadre : Lunedì 21 maggio scatterà ad Antalya (Turchia) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Un appuntamento che vedrà protagonisti i migliori arcieri del Mondo a caccia di un risultato di prestigio. Nell’esordio stagionale a Shanghai (Cina) L’Italia ha conquistato due podi nell’individuale, mentre ancora una volta a dominare è stata la Core del Sud, che ha vinto tutte le gare nell’arco olimpico. Andiamo quindi ad ...

Lavoro : 349 borse di studio per Tirocini in Consolati e Ambasciate : La possibilità di svolgere un tirocinio in un Consolato o Ambasciata estera nasce dalla collaborazione sorta tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Fondazione Crui: l'obiettivo è quello di consentire ad una selezione di studenti iscritti presso un'Università Italiana di effettuare un'esperienza diretta nelle sedi estere del MAECI. Le borse di ...

Gigi Buffon - conferenza stampa in diretta Rai : è il giorno del riTiro?/ Occhio all'ipotesi PSG - con Donnarumma : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all'ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della Juventus...

Gigi Buffon - conferenza stampa in diretta Rai : è il giorno del riTiro?/ Occhio all’ipotesi PSG - con Donnarumma : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della Juventus darà un importante annuncio stamane(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:22:00 GMT)

Buffon : 'Serie B con la Juve una scelta che rifarei. Il riTiro mi spaventa...' : Buffon: 'Quando ho scelto ero felice di farlo, perché penso che ci siano uomini, giocatori, che hanno l'opportunità di dare speranza in questo sport tramite le loro decisioni. Era un momento in cui ...

Tiro con l’Arco – Youth Cup di Rovereto : grandi successi per l’Italia - sono due gli ori conquistati dagli azzurri : Le frecce azzurre fanno subito centro alla Youth Cup di Rovereto, due ori per l’Italia grazie a Tanya Giaccheri e Simone Guerra, vincenti in finale 6-0 contro la Russia, e a quelle nel compound Allievi di Elisa Bazzichetto e Antonio Brunello che all’ultima sfida battono 152-151 l’Estonia Tanya Giaccheri e Simone Guerra vincono la medaglia d’oro dell’Arco olimpico mixed team Junior grazie al successo, netto e meritato, contro la Russia ...