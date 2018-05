Ti amo | t' ammazzo | stalker arrestata a Roma

Raid Cas amo nica nel bar : arrestati 4 picchiatori Video La disabile presa a calci : «Mi diceva ‘ti ammazzo’» : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde

“Ora ti ammazzo”. Altro che vita da sogni : ricco - famoso - una villa lussuosa e una bellissima donna accanto. Ma un bel giorno quest’uomo (invidiatissimo) fa una scoperta choc e il suo universo perfetto crolla di colpo. La sua folle reazione : Una vita da sogno, con tanto di bella villa a Londra dal valore stimato di circa un milione e trecentomila euro. Un lavoro redditizio, nel mondo della finanza. E una bella famiglia, con una moglie al suo fianco che credeva innamoratissima di lui. Credeva, appunto, visto che il risveglio dal sogno per quest’uomo britannico divenuto suo malgrado famoso in rete è stato decisamente spiacevole, scatenando un raptus di violenza che ora ...