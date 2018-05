The Money | Giuseppe Ayala racconta il Metodo Falcone su SKY TG24

Cambiano durata e orari di tutti i PPV WWE : ecco le novità a partire da Money in The Bank : La WWE ha reso noto un cambiamento riguardante la durata e gli orari di tutti i PPV che entrerà in vigore da Money in the Bank in poi La WWE torna alle origini! La federazione di Stamford ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che a partire da Money in the Bank, tutti i PPV WWE inizieranno alle ore 19 della costa est americana, ovvero le ore 01:00 di notte in Italia. Inoltre i 4 PPV principali potranno durare fino a 5 ore, mentre gli ...