Tesla - In arrivo la Model 3 da 35 000 dollari E anche il Supercharger V3

(Di martedì 22 maggio 2018) Laha confermato per la fine dell'estate il debutto dei sistemi di ricarica rapida di nuova generazione. IV3, che avrebbero dovuto proporre un sistema da 350 kW, saranno in realtà capaci di raggiungere i 250 kW, raddoppiando comunque la capacità dei sistemi attualmente presenti sulle strade. Per il momento, è stato lo stesso Elon Musk a fornire i primi dettagli tramite il suo profilo Twitter, quindi è probabile che in futuro siano rilasciati comunicati stampa più completi sull'argomento.Entro la fine del 2018 via alle consegne della3 base. A poche ore dalla presentazione delle nuove3 Dual Motor e Performance, sono inoltre state diffuse dallo stesso Musk ulteriori informazioni sulla versione base della vettura. Si tratta dell'allestimento base da 35.000che aveva scatenato la corsa alla prenotazione, dotato delle batterie standard e non di quelle ...