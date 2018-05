Terremoto | Sergio Pirozzi | “servono medici nell’area del cratere”

meteoweb.eu

: Terremoto tra Serie A e B: la Procura Federeale deferisce tre club - Sergio_Iacomino : Terremoto tra Serie A e B: la Procura Federeale deferisce tre club - Ramst3 : RT @Libero_official: La bomba nelle ultime ore decisive per il governo, cosa ha in mente il Capo dello Stato: lo scenario-terremoto https:/… - Gibbanza : RT @Libero_official: La bomba nelle ultime ore decisive per il governo, cosa ha in mente il Capo dello Stato: lo scenario-terremoto https:/… -

(Di martedì 22 maggio 2018) “La mia provincia, già martoriata, sta subendo in queste ore nuove scosse, e il direttore sanitario della Asl di Rieti cosa fa? Pensa bene di spostaredi Pronto soccorso dal Presidio Sanitario per destinarli ad altre zone. Mi auguro, come mi ha assicurato il direttore, che si tratti solo di due o tre giorni. Ne chiederò comunque conto all’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato“. Così, consigliere regionale e presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio regionale del Lazio. “Qui si va a indebolire una comunità già in stato di forte fragilità non solo fisica ma anche psicologica. Come vi sentireste voi a vivere sotto lo scacco del, e sapere di non avere garantito nemmeno il personale medico? Certo, quello è un ...