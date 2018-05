TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Mar Ionio - sisma M 3.3. Allarme tsunami nelle Filippine (22 maggio) : TERREMOTO OGGI, 22 maggio 2018: una scossa di magnitudo 3.3 sulla scala Richter si è verificata nel Mar Ionio. sisma M 6.0 a largo delle Isole Marianne: Allarme tsunami nelle Filippine.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:51:00 GMT)

Marche - TERREMOTO OGGI a Macerata/ INGV - ultime 8 scosse a Muccia : sisma M 3.8 - scuole evacuate (21 maggio) : Lombardia, terremoto oggi nelle Marche: ultime scosse INGV, sisma M 3.8 a Muccia, Macerata. Non si registrano danni: scossa a Brescia in Lombardia, anche qui nessuna conseguenza. Oltre alla scossa di M 3.8 ci sono stati altri 8 sismi almeno tutte con magnitudo comprese tra M 1.1 e 2.1, con epicentro sempre focalizzato sulla provincia di Macerata, ma avvertite anche nelle altre zone di Ancona, Fabriano e Jesi. Stando alle nuove verifiche ...

TERREMOTO - raffica di scosse nelle ultime 36 ore tra Italia - Tunisia - Grecia e Albania : oggi il picco massimo : Terremoto – scosse sismiche a raffica nelle ultime ore sull’Italia e nel Mediterraneo centrale, tra Tunisia, Albania, Grecia e appunto il nostro Paese. oggi sembra di raggiungere il picco massimo di quest’attività iniziata nel weekend con la scossa di magnitudo 3.9 di Sabato sera, distintamente avvertita in tutto il Nord/Ovest da Genova a Milano, e con epicentro sulle colline emiliane di Piacenza. Sempre nel weekend abbiamo ...

TERREMOTO OGGI A MACERATA/ INGV - ultime scosse Marche : sisma M 3.1 a Muccia (20 maggio) : Marche, TERREMOTO OGGI a MACERATA: ultime scosse INGV, sisma M 3.1 a Muccia. Non ci sono danni gravi dopo la paura a Piacenza: altra scossa in Sicilia, M 2.8 a Messina(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:32:00 GMT)

TERREMOTO OGGI a Piacenza/ INGV - nuove scosse dopo forte sisma M 4.3 a Gropparello - 19 maggio 2018 - : Terremoto a Piacenza oggi, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Chiamate ai vigili del fuoco. Continua a tremare l'Emilia Romagna dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo M 4.3 avvenuta in provincia di Piacenza.

TERREMOTO OGGI A PIACENZA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 avvertito anche in Lombardia - 19 maggio 2018 - : TERREMOTO a PIACENZA OGGI, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Chiamate ai vigili del fuoco. Continua a tremare l'Emilia Romagna dopo la forte scossa di TERREMOTO di magnitudo M 4.3 avvenuta in provincia di PIACENZA. Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, che è in contatto con le strutture ...

TERREMOTO OGGI ad Amatrice/ INGV ultime scosse : Lazio - sisma M 2.9 (17 maggio 2018) : Terremoto oggi nel Lazio: INGV le ultime scosse in tempo reale, sisma M 2.9 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Trema la terra anche nelle Marche: scossa a Muccia, in provincia di Macerata(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:42:00 GMT)

TERREMOTO OGGI in Basilicata/ INGV ultime scosse : sisma M 2.2 a Potenza (16 maggio 2018) : Terremoto oggi in Basilicata: INGV le ultime scosse in tempo reale, sisma M 2.2 in provincia di Potenza a Pescopagano. Scossa M 2,2 anche nelle Marche a Macerata(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:26:00 GMT)

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse Marche : sisma M 2.4 a Muccia (15 maggio 2018) : TERREMOTO OGGI, scossa M 2.4 nelle Marche, a Muccia. Ma trema anche la costa ragusana, con un sisma della stessa intensità. Le ultime notizie sull'attività sismica e gli aggiornamenti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:12:00 GMT)