Terremoto di magnitudo 5 6 vicino all’Isola di Guam | Anello di Fuoco in allerta

Marche senza pace. Forte scossa di Terremoto - magnitudo 3.8 : scuole evacuate : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Molte chiamate ai vigili del fuoco, per ora non sono segnalati danni a persone o cose.Continua a leggere

Marche senza pace : la terra trema. Forte scossa di Terremoto - magnitudo 3.8 : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti.Continua a leggere

Cellatica. Scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 : La terra ha tremato in modo lieve lunedì mattina in Lombardia. Una Scossa di terremoto di magnitudo pari a 2.9 si

Terremoto magnitudo 4.3 in Nord Italia : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.3 che si è verificato oggi alle 16:41 in provincia di Piacenza. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Piacenza Data 19/05/2018 UTC 16:41:21 Latitudine 48.82° Longitudine 9.68° magnitudo 4.3 Profondità 28 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un modello ...

Terremoto - grande paura al Nord Italia : scossa magnitudo 4.3 vicino Piacenza avvertita fino a Milano - Genova - Parma - La Spezia - Brescia e Bergamo : grande paura stasera in Nord Italia dove questo pomeriggio, alle ore 18:41 Italiane del 19 maggio 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.3 in provincia di Piacenza, 4 km a ovest di Gropparello (PC), ad una profondità di 28 km. Oltre a Gropparello i comuni più vicini all’epicentro sono Ponte dell’Olio e Bettola entrambi in provincia di Piacenza. L’evento è stato risentito in un’ampia zona, in particolare nella provincia di ...