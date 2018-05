Tennis | qualificazioni Roland Garros | dopo Bolelli è il turno della Schiavone

Tennis - Qualificazioni Internazionali d’Italia 2018 : tutti gli azzurri presenti a caccia del main draw : L’inizio degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma si avvicina sempre di più. Il torneo è in programma dal 13 al 20 Maggio, ma tra qualche giorno scatteranno le Qualificazioni del Masters 1000 romano, che assegnano i vari posti per il main draw. In base alle entry list ufficiali chiuse qualche settimana fa solo Camila Giorgi è sicura di giocarle, con la marchigiana che ha deciso proprio all’ultimo di venire a Roma, lanciando ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi e Marco Cecchinato superano le qualificazioni e accedono al tabellone principale : Si infoltisce la truppa italiana nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo. Andreas Seppi e Marco Cecchinato hanno superato l’ultimo turno delle qualificazioni raggiungendo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi nel main draw del torneo monegasco. Bella prova per il giocatore altoatesino, che oggi si è sbarazzato dello spagnolo Marcel Granollers in maniera netta, con un doppio 6-3. Un Seppi perfetto, che ha sempre comandato nel gioco e nel ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano a Buenos Aires! Storica doppia impresa degli azzurrini! : Una tarda serata italiana che resterà nella storia del Tennistavolo giovanile azzurro quella vissuta fino a pochi minuti fa, che ha visto trionfare, dall’altra parte del mondo, per la precisione ad Asuncion, in Paraguay, Matteo Mutti e Jamila Laurenti nel torneo di qualificazione agli YOG di Buenos Aires. Partiti con i favori del pronostico (entrambi erano testa di serie numero 1), non si sono fatti schiacciare dalla pressione ed hanno ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : il tabellone degli italiani e il sorteggio degli azzurri nelle qualificazioni : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Sono due gli azzurri ammessi di diritto al tabellone principale: nella parte bassa Fabio Fognini attende al primo turno un qualificato, poi, in ...

Tennis a Roma Qualificazioni in piazza del Popolo : 'Così si potrà farci sport tutto l'anno', auspica Virginia Raggi. Sarebbe bello portare il grande sport in tutte le piazze più belle d'Italia.

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati della prima giornata. Eliminata nelle qualificazioni Roberta Vinci : Nella notte italiana è scattato il tabellone di singolare femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dodici gli incontri in programma, senza teste di serie impegnate. Non è scesa in campo neppure Camila Giorgi, che esordirà nella tarda serata italiana, mentre è stata Eliminata, nell’ultimo turno delle qualificazioni, anche Roberta Vinci. Di seguito i risultati della prima giornata di gare 16:20 Finale Tsurenko L. ...

Tennis - Vinci avanti a Miami - battuta nelle qualificazioni l'americana Vickery : Roberta Vinci sbarca al secondo turno delle qualificazioni del Miami Open , Usa, 8.648.508 dollari di montepremi, cemento, . La 35enne Tennista tarantina, numero 166 del ranking mondiale e in ...

Tennis - qualificazioni Miami Open : la Vinci al secondo turno : ROMA - Roberta Vinci approda al secondo turno delle qualificazioni del ' Miami Open ', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del ...