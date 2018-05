Tennis – Il paradosso di Serena Williams | “sono n°454 al mondo e l’antidoping mi

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018)ha ironizzato su Twitter in merito ai continui controlli antidoping ai quali si é dovuta sottoporre da quando é scivolata al nunero 454° della classifica Dopo essersi presa una ‘pausa forzata’ dal circuito, a causa della maternità,é scivolata alla posizione numero 454° del ranking WTA. Posizione che di certo non la ‘esclude’ dai controlli antidoping, come la stessata ha ammesso in un post ironico su Twitter: “ci risiamo, di nuovo… seconda volta nell’ultima settimana. Sono orgogliosa di contribuire a rendere questo sport pulito. Anche se mi controllano ora che sono numero 454 del. Due volte ogni settimana”. L'articolo– Ildi: “sonoale l’antidoping mi controlla 2 volte a settimana” SPORTFAIR.