Tennis | ATP Ginevra 2018 | rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata

oasport

: KING of CLAY, RE di ROMA! ?? Dopo 5 anni @RafaelNadal torna a vincere il titolo degli @InteBNLdItalia superando il… - SuperTennisTv : KING of CLAY, RE di ROMA! ?? Dopo 5 anni @RafaelNadal torna a vincere il titolo degli @InteBNLdItalia superando il… - SuperTennisTv : .@stanwawrinka rinuncia alla wild card per Lione e sceglie di giocare a Ginevra senza ingaggio: 'Gioco per il torne… - OA_Sport : #Tennis #ATP #Ginevra Rinviato a domani il match di Seppi contro lo spagnolo Zapata Miralles per l'arrivo della pio… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di(Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare agli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedevacontrapposto allo spagnoloMiralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set (3-2 avanti l’azzurro con break), dopo che il bolzanino si era aggiudicato il primo parziale sul 7-5. Una frazione sofferta per lui, vinta sul filo di lana. Ci si augura chesappia mettere la parola fine al. That's it. Play is cancelled for today in Geneva. pic.twitter.com/wYamH1Wy3e — Del (@Stroppa_Del) May 22,Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...