Tecnologie per la disabilità e la fragilità

Bosch studia un diesel più pulito perfezionando le Tecnologie esistenti : Bosch ha compiuto una svolta decisiva nella tecnologia per il diesel. Già oggi, un veicolo compatto dotato della tecnologia diesel Bosch, riesce a raggiungere valori medi di emissione di ossidi di azoto (NOx)...

Bosch - le Tecnologie del futuro per la sicurezza in moto : MSC Il motorcycle Stability Control , MSC, per moto e il primo sistema di sicurezza al mondo 'tutto in uno' per veicoli a due ruote . Monitorando i parametri del veicolo a due ruote, come l'angolo di ...

PMI - ENEA stanzia 2 - 5 milioni per avvicinare nuove Tecnologie : ENEA ha stanziato 2,5 milioni di euro per "avvicinare" i risultati delle sue ricerche all'utilizzo industriale, soprattutto per le PMI. Il fondo del programma denominato "Proof of Concept" consentirà ...

Ricerca : ENEA istituisce fondo da 2 - 5 milioni per “avvicinare” le nuove Tecnologie all’industria : ENEA lancia il nuovo programma di “Proof of Concept” che prevede lo stanziamento di 2,5 milioni di euro in tre anni per “avvicinare” i risultati della Ricerca dell’Agenzia all’utilizzo industriale. Il fondo garantirà ai Ricercatori dell’Agenzia le risorse finanziarie per realizzare prototipi industriali aumentando il livello di maturità delle tecnologie sviluppate in laboratorio. Al via già da questo mese il bando per i progetti da finanziare, ...

Spazio : esperti a confronto su Tecnologie - future missioni e vita sulla Terra : Dalle serre per la coltivazione in condizioni estreme al recupero delle risorse dagli scarti umani, le soluzioni adottate dall’Agenzia Spaziale Europea per le missioni di lunga durata su Marte e sulla Luna avranno importanti ricadute sulle future sfide del nostro Pianeta. Questi temi saranno al centro di un workshop in programma dal 16 al 18 maggio al Cnr di Roma, nel quale si confronteranno per la prima volta i maggiori esperti della ...

Vita nello spazio - Tecnologie innovative per le future missioni : Roma, 15 mag. , askanews, Dall'agricoltura all'economia circolare, le tecnologie spaziali per le future missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte potrebbero avere importanti ricadute sulla qualità della Vita sulla Terra. Uno dei problemi ...

A Tor Vergata le nuove Tecnologie laser scanner per la grafica 3D : Roma, 14 mag. , askanews, Dalla ricostruzione tridimensionale di edifici antichi e reperti archeologici alla modellazione 3D di architetture di interni o di beni culturali. L'università degli studi di ...

Perché Cannes si sente minacciato dalle nuove Tecnologie? : No ai selfie sul red carpet. No alle serie tv. No ai film se vengono dai giganti dello streaming che non li mandano in sala (in Francia). No anche ai social o almeno no alla possibilità di parlare lì dei film prima della proiezione ufficiale. L’unica tecnologia a cui Cannes ha detto sì negli ultimi anni è stata la proiezione digitale, che come in ogni grande festival, ha sostituito quella a pellicola. Ognuno di questi “no” ha una ...

Tecnologie - competenze e il bisogno di fare rete per scalare : gli Artigeni "made in Sud" - : In una valigia grande quanto il mondo intero, perché queste soluzioni oggi vengono vendute e apprezzate in ogni angolo del mondo. La scorsa settimana abbiamo raccontato gli Artigeni dal cuore verde , ...

ANTEPRIMA - Nasce in Italia il più grande fondo di venture capital. La scommessa è per competenze e Tecnologie made in Italy - : ... rivolgendosi a investitori istituzionali Italiani e a istituzioni europee interessate sia ai rendimenti attesi di questa "asset class", sia alla opportunità di finanziare l'economia reale, la ...

Giornata Mondiale dei Veterinari : le rivoluzionarie Tecnologie per la cura di milioni di animali nascono in Italia : Dove c’è una casa, c’è un animale da compagnia. Un’affermazione impensabile solo fino a qualche anno fa ma che oggi sembra scontata stando ai più recenti dati sulla presenza, all’interno dei nuclei famigliari Italiani di animali domestici: secondo l’ultimo rapporto Assalco – Zoomark oltre 60 milioni di pet popolano case e giardini, praticamente uno per ogni abitante del Belpaese. Numeri sempre più importanti che non alimentano solo il mercato ...

Le nuove Tecnologie del giornalismo raccontate al Festival di Perugia : Non c’è contenuto che, per arrivare a un pubblico vasto, possa ignorare il mondo della tecnologia. E non c’è tecnologia che funzioni senza un contenuto di qualità. Una delle caratteristiche principali dell’International Journalism Festival di Perugia è quella di dare voce alle migliori pratiche e ai progetti che hanno, o avranno, un impatto sul futuro delle news. Nel panel organizzato da D-Share, ...

Ardizzoni (UniBologna) a convegno Messaggero : «Nuove Tecnologie per cure precise contro i tumori» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....