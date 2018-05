Tav | coordinatore Ue | ' inconcepibile' Italia esca da progetto

Tav - il coordinatore Ue : “Inconcepibile l’Italia si ritiri - il costo sarebbe alto” : Il coordinatore europeo del corridoio Mediterraneo, Jan Brinkhorst, arriva a Torino per riaffermare l’importanza strategica della Tav per l’UE «ve la finanzia con un contributo del 40 per cento» e spiega che in caso di mancata realizzazione il «costo da pagare sarebbe alto» soprattutto perché c’è qualcuno che vuole costruire muri come Trump e risch...

Coordinatore Ue Tav : "Opera strategica per tutta Europa" : "Trent'anni fa le movimentazioni delle merci in Europa erano di molto inferiori ad oggi quindi non so come faccia il signor Di Maio dire che la Torino-Lione aveva senso allora e non oggi. E' proprio ...