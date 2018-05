Taranto | un serpente nel bagno dell' Ilva

ilgiornale

(Di martedì 22 maggio 2018) Ci mancava ilad agitare le acque all'. Il rettile, lungo e scuro, quasi certamente una biscia, è spuntato dal tuboo scarico dei servizi igienici nello stabilimento siderurgico. Uninnocuo, ma nel posto sbagliato. Non in campagna, ma dentro il buco di une officine. Un video a immortalarlo, mentre gli operai gli davano la caccia. Il filmato è diventato subito virale grazie alla pubblicazione sulla pagina Facebook "è lui".Intimorita e sorpresa la prima reazionee tute blu.Ilsembra quasi un'allegoria del disagio vissuto all'internoo stabilimento siderurgico il cui destino continua ad essere incerto malgrado l'acquisto da partea multinazionale Arcelor Mittal. La biscia serpeggiava come serpeggia, tra i dipendenti, la paura di perdere il lavoro viste le intenzioni dei nuovi proprietari di ridimensionare ...