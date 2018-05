Tapparelle Smart | Domotica e casa intelligente

chimerarevo

(Di martedì 22 maggio 2018) Viviamo in un mondo fatto di sensori ed intelligenza artificiale. Portare queste tecnologie inpuò però rivelarsi molto costoso se ci si rivolge a professionisti. Rendere luci, prese opuò rimanere un sogno irrealizzabile. Non è cosi. Chi è dotato di una buona destrezza (non necessariamente di padronanza) con collegamenti elettrici e con il DIY in generale (Do It Yourself – Fai da te) può pensare di renderepropria in totale autonomia. Si chiamano Sonoff e sono apparecchi che, gestibili con connessione Wi-Fi o telecomandi, funzionano da interruttori. In questa guida vedremo come gestire daphone, sia Android che iOS, leutilizzando un Sonoff a 4 canali (Sonoff 4CH). Attenzione: Prima di procedere con i collegamenti elettrici è necessario scollegare la correntelinga. Contatti accidentali con cavi o altre componenti sono ...