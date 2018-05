Tante novità per le aziende con Android P | Google Tasks supporta già il cambio account

BMW serie 4 e le Tante piccole novità del 2018 : Gli aggiornamenti principali che interessano una delle vetture più belle del costruttore Bavarese, la serie 4, per il 2018 interessano le sospensioni, ora più rigide per una maggiore maneggevolezza, nuovi paraurti anteriori e posteriori, con un design più personale e aerodinamico. Nuovi i fari a led (o xeno). Ci sono nuovi cerchi e colorazioni personalizzate, tra cui: “Sunset Orange” e “Snapper Rocks Blue”. La ...

Mondiali Russia 2018 : Tante novità tra i convocati dell’Inghilterra : Mondiali Russia 2018 – Gareth Southgate ha reso nota la lista dei convocati dell’Inghilterra, 23 nomi tra i quali figurano alcune sorprese Gareth Southgate ha reso nota la lista dei 23 uomini convocati per Russia 2018 nella sua Inghilterra. tante le novità nella rosa inglese, con esclusioni eccellenti come quelle di Hart e Wilshere. Anche Lallana dopo i problemi fisici di questa annata è stato lasciato tra i nomi in stand-by, non ...

WhatsApp : Tante novità per i gruppi - ecco cosa cambia : tante novità e funzioni per i gruppi WhatsApp: oltre al nome, ad esempio, sarà possibile aggiungere una descrizione, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo”. WhatsApp in un post precisa che si potrà “impostare lo scopo, le regole e l’argomento del gruppo“. Quando un nuovo utente entra nel gruppo, la descrizione viene visualizzata in cima alla chat. Gli amministratori inoltre potranno ora ...

Honor 10 arriva in Italia : Tante novità e prezzo aggressivo : Londra – È un’occasione importante quella di oggi per Honor, che nella cornice di Londra ha appena lanciato anche in Europa il suo ultimo prodotto di punta: lo smartphone Honor 10. Dopo il successo di Honor 8 di due anni fa, consolidato con l’uscita un anno dopo dell’altrettanto apprezzato Honor 9, il gruppo è chiamato a dimostrare di saper continuare a portare innovazione in una fascia di prezzo lontana da quella dei ...

Calcio - il nuovo format del Mondiale 2021 per club : rassegna a 24 squadre con Tante novità : Altre novità arrivano dalla mente del presidente della Fifa Gianni Infantino. Dopo il Mondiali 2026 a 48 squadre e l’uso della var nella prossima rassegna, l’ultima proposta è quella di una modifica del Mondiale per club. Una voglia di cambiamento che, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha ricevuto il consenso della board della Fifa e delle società più importanti del mondo. Il torneo avrebbe cadenza quadriennale e si ...

Tante novità per Focus : in arrivo un nuovo canale : ... ingegneria; natura, animali, scienze naturali; fino ad approfondimenti su temi parascientifici quali i misteri archeologici, la fanta-biologia, le presenze aliene e altri aspetti legati al mondo ...

Flick Launcher sta per tornare con Tante ricche novità : Lo sviluppatore di Flick Launcher rassicura i propri utenti in merito allo sviluppo dell'applicazione, che non è stato interrotto ma che procede spedito e sta per portare ulteriori novità. L'articolo Flick Launcher sta per tornare con tante ricche novità proviene da TuttoAndroid.

BMW Motorrad saluta il ritorno della GS Academy con Tante novità : La stagione 2018 inizia a scaldare i motori in vista del weekend di apertura della BMW Motorrad GS Academy previsto per l'11 e il 12 Maggio. Dopo il grande successo dell'anno scorso, confermata la sede della scuola, il...

Google annuncia Android P per Android TV : maggiore ottimizzazione per i dispositivi entry level e Tante novità : Nella cornice californiana del Google I/O 2018 Big G annuncia Android P per Android TV. Il nuovo aggiornamento in dirittura d'arrivo si focalizza in particolar modo sul miglioramento delle prestazioni e sul supporto per i dispositivi entry level apportando inoltre alcune novità dedicate a tutti e una migliore gestione e interazione via smartphone. L'articolo Google annuncia Android P per Android TV: maggiore ottimizzazione per i dispositivi ...

Windows 10 : con Redstone 5 in arrivo Tante novità per le PWA [Build 2018] : La tecnologia delle Progressive Web App, che promette di alleggerire e semplificare il mondo delle applicazioni senza togliere funzionalità, a quanto pare è veramente molto amata da Microsoft. Già con Redstone 4, ovvero April Update, il Colosso di Statunitense ne ha introdotto il supporto a Windows 10 e, Twitter, non ha perso tempo per abbandonare la sua UWP nativa, ormai non più aggiornata e quasi obsoleta, per rilasciare una nuova PWA. Con ...

Caso Froome - un’imporTante novità può spingere verso l’assoluzione : A otto mesi dal giorno del controllo non è ancora in vista la soluzione del Caso Froome. Come tutto ben sanno il campione del Team Sky è risultato positivo durante la scorsa Vuelta Espana, quando fu trovato con un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Froome sta correndo regolarmente la sua stagione in attesa di un verdetto che nessuno sa bene quando potrà arrivare. Dai giornali britannici è però arrivata una novità molto ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17661 con Tante novità : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17661 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast e Skip Ahead. novità A modern snipping experience Today we’re taking the first step toward converging our snipping experiences. The new modern snipping experience is here to help you effortlessly capture and annotate what you see on your screen. While working on this we’ve been carefully going over all ...

L'update 12 di Playerunkown's Battlegrounds introduce Tante novità e aggiunge un'arma nuova di zecca : L'update 12 per PC di Playerunkown's Battlegrounds è stato reso disponibile oggi al download, e introduce davvero tante novità al Battle Royale di Bluehole che vede il debutto di una nuova arma, di un nuovo veicolo e di altre funzioni richieste a gran voce dalla community.La novità più importante riguarda il matchmaking, dato che una volta completato il download dell'aggiornamento potremo finalmente selezionare la mappa della partita scegliendo ...

Action Launcher si aggiorna alla v35 con Tante novità legate ad Android P : È arrivata finalmente la nuova versione ufficiale di Action Launcher. La nuova v35 traghetta un mare di novità interessanti, gran parte delle quali sono ispirate ad Android P, versione del robottino con cui risulta essere ora pienamente compatibile. La nuova versione del Launcher è già disponibile al download dal Play Store di Google. L'articolo Action Launcher si aggiorna alla v35 con tante novità legate ad Android P proviene da TuttoAndroid.