Talenti Azzurri FMI Motocross – Guadagnini trionfa nell’Europeo 125 in Germania

(Di martedì 22 maggio 2018)FMI: vittoria dinell’Europeo 125 in. A Teutschenthal () Mattiaconquista una splendida vittoria, la seconda in quattro round per un pilota coinvolto nel progettoFMI Quattro round dell’Europeo EMX125 disputati, due vittorie dei piloti delcoinvolti nel progettoFMI della Federazione Motociclistica Italiana. Dopo la splendida affermazione di Emilio Scuteri ad Arco di Trento, nel quarto appuntamento stagionale andato in scena a Teutschenthal () si è assicurato la vittoria Mattia, sedicenne portacolori del Team Maddii Racing Husqvarna già vincitore quest’anno degli Internazionali d’Italia classe 125cc. Reduce da un infortunio che lo ha costretto ad uno stop forzato nei primi eventi del calendario, Mattiaha ampiamente dato prova ...