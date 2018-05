Sviluppi positivi per Mediclinic International

Sviluppi positivi per Harley-Davidson : Seduta decisamente positiva per Harley-Davidson , che tratta in rialzo del 3,45%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Harley-Davidson ...

Sviluppi positivi per Scana : Seduta decisamente positiva per Scana , che tratta in rialzo del 2,08%. La tendenza ad una settimana di Scana è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Sviluppi positivi per Unicredit : Protagonista l' istituto di credito , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,26%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Sviluppi positivi per FMC : Brilla FMC , che passa di mano con un aumento del 4,80%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di FMC rispetto all'indice, evidenziando la ...

Sviluppi positivi per Fresenius Medical Care : Brilla la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che passa di mano con un aumento del 3,44%. Il trend di Fresenius Medical Care mostra un andamento in sintonia con quello del DAX30 . Questa ...

Sviluppi positivi per E*Trade Financial : Brillante rialzo per E*Trade Financial , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,15%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di E*...

Sviluppi positivi per Cimarex Energy : Protagonista Cimarex Energy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,30%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Sviluppi positivi per First Solar : Effervescente First Solar , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,11%. La tendenza ad una settimana di First Solar è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale ...

Sviluppi positivi per Chipotle Mex Grill : Protagonista Chipotle Mex Grill , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,50%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, ...

Sviluppi positivi per Rolls-Royce Holdings : Ottima performance per Rolls-Royce Holdings , che scambia in rialzo del 2,10%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa ...

Sviluppi positivi per The Hershey : Grande giornata per The Hershey , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,17%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di The Hershey più ...

Sviluppi positivi per Lennar : Protagonista Lennar , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,85%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Sviluppi positivi per Technogym : Grande giornata per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,08%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Sviluppi positivi per Piquadro : Grande giornata per il produttore italiano di pelletteria , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,38%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...