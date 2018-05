sportfair

: Suzuki Rally Trophy: al Rally Elba sfida aperta tra Cogni, Martinelli e Rivia - CH_Motorsport : Suzuki Rally Trophy: al Rally Elba sfida aperta tra Cogni, Martinelli e Rivia - NewspressItalia : Suzuki : SUZUKI RALLY TROPHY: AL RALLY ELBA SFIDA APERTA TRA COGNI, MARTINELLI E RIVIA -

(Di martedì 22 maggio 2018) Il 51°rappresenta il quarto round della stagione ed è in programma venerdì 25 e sabato 26 maggio a Portoferraio. Sette gli equipaggi iscritti alla prova, ma tre team sono attesi a sfide accese per la vittoria in gara Sarà un fine settimana dalle grandi attese e aspettative: venerdì 25 e sabato 26 maggio segnano il ritorno delnella massima serie tricolore deie proprio l’imminente weekend è atteso dagli appassionati della. Atteso soprattutto da Giorgio, il giovane piacentino che sulle scivolose e impegnative strade dell’, negli anni precedenti, ha mostrato prestazioni eclatanti, quando la prova dell’AC Livorno era nel calendario dellaCup. L’emiliano della Meteco Corse guida la classifica assoluta della serie monomarca diItalia, leadership raggiunta con l’affermazione al...