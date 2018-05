Super LeBron James | 44 punti e serie sul 2-2 con Boston

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland 107-94 : Super LeBron non basta - vince ancora Boston : E l'allenamento intenso tenuto al TD Garden con nove ore d'anticipo rispetto alla palla a due era il segno di come il n°23 non volesse sbagliare per nulla al mondo una sfida in cui è partito con le ...

NBA - il Super canestro di LeBron James allo scadere contro Indiana in gara-5 : Tranne lui e la sua capacità di dominare, di saper essere ancora " nonostante le 15 stagioni nella lega sul groppone e nelle giunture " il miglior giocatore del mondo. Ne sono arrivati e passati ...

Basket - Nba : LeBron Supera Jordan - Philadelphia suona la nona : WASHINGTON - E' la notte di LeBron, è la notte dei record. King James si prende la scena nella vittoria di Cleveland , 46-30, per 107-102 sui New Orleans Pelicans , 43-33, sfiorando la tripla doppia ...

LeBron James Supera Jordan - 867 volte in doppia cifra : ROMA - Nella notte NBA LeBron James supera Michael Jordan allungando a 867 la striscia di partite chiuse con più di 10 punti. Contro i Pelicans, il Re chiude con 27 punti, 9 rimbalzi e 11 assist e ...

Nba - LeBron Supera Jordan e Cleveland vola. Green sulla sirena e Houston fa 12 : Non c'è record che possa salvarsi dall'avanzata di LeBron James. Il Re mette a referto la sua gara consecutiva numero 867 con almeno 10 punti, superando Michael Jordan e prendendosi l'ennesimo storico ...

NBA - risultati della notte : Gerald Green sulla sirena regala il successo a Houston - LeBron Supera Jordan : Houston Rockets-Phoenix Suns 104-103 TABELLINO Ottenuta la testa di serie n°1 a Ovest Houston sceglie di far riposare qualche titolare, con Chris Paul, Eric Gordon e Nene solo spettatori contro ...

NBA 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un Super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

NBA - Cavaliers - ci pensa Super LeBron : 40 punti - tripla doppia e successo contro i 37 di Antetokounmpo : L'unica risposta a cui sono giunto è che James è semplicemente il miglior giocatore al mondo". Milwaukee infatti resta in partita poco più di un tempo, prima di scivolare oltre la doppia cifra di ...