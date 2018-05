Su Conte e Savona si riapre la crisi

Salvini difende Conte per tenere Savona all'Economia : se saltano loro - salta tutto e si va al voto : "Se salta Savona, salta pure Conte... E se salta Conte, salta tutto". Primo pomeriggio a Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno incontrando a pranzo in un ristorante poco distante da qui. Dalla Lega filtra irritazione per l'attesa. "E' tutto nelle mani di Mattarella, gli abbiamo pure dato il nome...", dice una fonte leghista che vuole restare anonima. Tradotto: perché non dà l'incarico a Giuseppe Conte, il ...

Governo - Mattarella prende tempo. Salvini difende Conte e Savona all Economia 'O si parte o si vota' : ROMA - Doveva essere una giornata di riflessione per Sergio Mattarella , all'insegna delle consultazioni al Quirinale con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati , e ...

Governo M5s-Lega - profilo di Conte al vaglio del Colle. Il problema è Savona. Salvini : “Se qualcuno vuole fermarci - lo dica” : Le consultazioni a vuoto, la prospettiva di un Governo istituzionale e le minacce di ritorno al voto a fine luglio, le trattative sul contratto di Governo firmato da M5s e Lega andate avanti a rassicurazioni e correzioni, grandi e piccole: eppure non è ancora finita. L’arrivo sul traguardo del possibile Governo di Di Maio e Salvini è al rallentatore: l’esecutivo “del cambiamento” vede ancora da lontano le Camere alle ...

Salvini conferma Conte premier - Savona al Mef : Il leader leghista Matteo Salvini conferma che Giuseppe Conte resta candidato a presidente del consiglio e appoggia Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'Economia.

Lega e 5 stelle non mollano Conte - al lavoro sui ministri : Salvini blinda Savona "l'anti tedesco" : Stupore per le voci diffusesi sui media che danno in bilico il ruolo di Giuseppe Conte. "Per noi non è cambiato nulla" assicurano fonti della Lega ascoltate a Montecitorio dopo l'incontro tra Matteo...

Governo - Salvini : “Conte? Nessuna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...

Avanti con il duo Conte-Savona Ma dubbi (rientrati) del M5S Vertice Salvini-Di Maio - 'toni accesi' : Governo Lega-M5S. Fonti del Carroccio smentiscono "categoricamente" la possibilità di un ritorno dell'ipotesi di indicare per la premiership il nome di Luigi Di Maio e ribadiscono che per il partito guidato da Matteo Salvini rimane l'indicazione fatta lunedì al Quirinale di Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Mattarella prende tempo : frenata su Conte - rispunta Di Maio | Resta il nodo Savona : Pesa il "pasticcio" sul curriculum per il professore. Il Presidente della Repubblica teme anche le posizioni anti-euro dell'economista ex ministro di Ciampi. Nuovo vertice Di Maio-Salvini

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetti se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetta se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

Governo - incontro Di Maio-Salvini su nodo Savona mentre Mattarella riflette su Conte : All'esame dei due leader, la composizione della squadra di Governo, ultimata con l'indicazione di Paolo Savona all'Economia . Sull'assetto della squadra, secondo quanto si apprende, i due capi ...

Nuovo Governo Lega-M5s - dubbi di Mattarella/ Vertice Conte con Salvini-Di Maio : ‘problema’ Savona all’Economia : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:53:00 GMT)

Governo M5S-Lega. Voci su Giuseppe Conte e Giampiero Massolo premier - anti-euro Paolo Savona all'Economia? : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...

Governo M5S-Lega. Voci su Giuseppe Conte premier - anti-euro Paolo Savona all'Economia? : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...