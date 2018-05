Studenti e legalità a Scoglitti

Palermo : Notte bianca della legalità - 30 esperti a confronto con 300 Studenti (2) : (AdnKronos) - Tra le iniziative in programma per la ' Notte bianca della legalità ' anche la visita al museo 'Falcone-Borsellino', curato dall'Anm Palermo con la collaborazione di Giovanni Paparcuri, il cosiddetto 'bunkerino' al piano ammezzato dove furono trasferiti gli uffici dei due giudici (poi uc

Palermo : Notte bianca della legalità - 30 esperti a confronto con 300 Studenti : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Il palazzo di giustizia di Palermo apre le porte a più di trenta esperti per 300 ragazzi, e dieci laboratori, per confrontarsi su etica e diritti con simulazioni e testimonianze. Sabato 5 maggio, dalle 15 in poi, 300 studenti 'Portatori sani di legalità' animeranno il