“Stronger – Io sono più forte” | Jake Gyllenhaal interpreta la storia vera di Jeff Bauman

(Di martedì 22 maggio 2018) Stronger – Iopiù forte è l’appassionantedi, un ragazzo come tanti, divenuto un simbolo di speranza e di forza per il mondo intero, dopo essere sopravvissuto all’attentato della Maratona di Boston, perdendo entrambe le gambe.comprende ben presto come, per quanto complicato e faticoso, l’unico modo per continuare a vivere sia reagire e combattere, giorno dopo giorno. Nel farlo scoprirà l’incredibile forza che gli arriva dalle persone che lo circondano: la sua famiglia, gli amici di una vita, e soprattutto Erin, la ragazza che ama e che aspettava al traguardo al momento dell’esplosione. Stronger – Iopiù forte è infatti ladi un grande amore che, messo alla prova dagli ostacoli più duri, è capace di riscoprirsi invincibile. Stronger – Iopiù forte diretto da David Gordon Green, prodotto edto da un magistralee da ...