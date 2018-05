Striscia la notizia vs Grande Fratello Video | cocaina-gate nella casa? Droga | Barbara

Striscia la Notizia - audio choc al Grande Fratello. Patrizia a Danilo : 'Mentre pippava...'. Di chi sta parlando? : Dopo il canna-gate dell'Isola dei Famosi, droga anche al Grande Fratello ? Striscia la Notizi a fa sentire l'audio choc di una conversazione tra Patrizia e Danilo . I telespettatori avrebbero ...

A Buffon il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia : “Sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. È finito un ciclo, ci sono portieri più giovani e più forti. Bisogna andare via nel momento opportuno, era quello giusto”. Sono le parole di Gianluigi Buffon a Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”, che gli ha consegnato ...

Un complotto ai danni di Barbara D'Urso? Ecco la teoria di 'Striscia la Notizia' : Il Tg satirico 'Striscia la Notizia' ha ipotizzato l'esistenza di un complotto ai danni di Barbara d’Urso. Secondo il Tg Mediaset di Antonio Ricci, i grandi ascolti del 'Grande Fratello 15' darebbero fastidio a qualcuno che cercherebbe di boicottare il reality show Mediaset. Antonio Ricci nell'occhio del ciclone per un servizio sul 'Grande Fratello 15' Il Tg satirico, attualmente condotto dal duo comico Ficarra e Picone, per voce di Ficarra ha ...

Striscia la Notizia difende il Grande Fratello : “Gli sponsor oggetto di minacce e insulti sul web” : Più che Grande Fratello, ecco il Grande Tranello. Chi sta facendo fuggire gli sponsor dal reality 2018 versione Barbara D’Urso? Secondo Striscia la Notizia la colpa è di Alfonso Signorini. Con il consueto servizio carico di frizzi e lazzi il tg satirico di Antonio Ricci punta il dito sul direttore di Chi. Mentre scorrono le immagini di volgarità e bullismo tra le mura del GF 15 la voce fuoricampo di Ficarra spiega: “A differenza dei precedenti ...

Anna Tatangelo - Fatti e Rifatti/ Video - la rottura con Gigi D'Alessio? Infelice battuta a Striscia la notizia : Anna Tatangelo protagonista della rubrica Fatti e RiFatti per il seno (e non solo) ma anche per la battuta a Striscia la notizia sulla rottura con Gigi D'Alessio. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:59:00 GMT)

Striscia la Notizia - stasera in onda il più giovane giornalista del programma : ecco quanti anni ha Eric Barbizzi : Questa sera alle 20:45 esordisce a Striscia la Notizia il più giovane consulente scientifico della televisione, Eric Barbizzi . Il ragazzo di quattordici anni vanta interviste importanti come quella ...

Striscia La Notizia : arriva Eric Barbizzi - giornalista ambientalista di 14 anni : Eric Barbizzi Stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) esordisce Eric Barbizzi, giornalista ambientalista: a 14 anni è il più giovane consulente scientifico del Tg satirico di Antonio Ricci. Nel suo primo servizio Eric spiega come smaltire correttamente l’olio da cucina per evitare di inquinare l’ambiente. Eric Barbizzi ha iniziato la sua carriera di divulgatore scientifico ambientale a 6 anni, sul portale ...

Striscia la Notizia : Nina Moric nella casa del Grande Fratello : Sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello sin dalla prima puntata, ma secondo quanto appena annunciato in diretta da Striscia la Notizia , Nina Moric , lo farà ora, per chiarire con il suo ...

