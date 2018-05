Streghe | Alyssa Milano fa sognare i fan

superguidatv

(Di martedì 22 maggio 2018), la Phoebe Halliwell di, con un tweet su Twitter apre uno spiraglio di luce su un possibile ritorno dicon tutte le attrici originali Con un tweet pubblicato su Twitter,fai tantissimi fan della serie cult. Che le sorelle Halliwell possano tornare presto in tv con una nuova stagione del telefilm considerato tra l’altro uno dei più belli degli anni 90-2000?, serie tv: possibile un ritorno di tutte le attrici? A pochi giorni dalla notizia del reboot Charmed dedicato alla serie cultfa sperare i fan. Su Twitter, infatti, è in corso una vera e propria battaglia tra le attrici della serie originale e il regista e produttore Brad Silberling del remake “Charmed” fortemente voluto dal canale americano The CW. Il tutto è nato da un tweet scritto proprio da Brad Silberling che ha rivelato ...