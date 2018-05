Strage di Ustica | la Cassazione | “I ministeri devono risarcire Itavia” 

lastampa

(Di martedì 22 maggio 2018) Per «omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di», il ministero della Difesa e quello delle Infrastrutturela compagnia aerea Itavia fallita dopo l’abbattimento del suo Dc9 caduto in mare il 27 giugno 1980 con 81 vittime per «l’esplosione esterna dovuta ...