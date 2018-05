Stefano Boeri Architetti presenta | Matera Stazione Centrale Fal

Milano è molto più vicina a Parigi che a Roma - spiega Stefano Boeri : Però, ci rendiamo conto che ci sono pezzi del mondo in cui i problemi sono altri: qui si parla dell'abitare, si parla del futuro. Illudiamoci che sia ancora possibile farlo'. Quali sono i settori di ...

Milano è molto più vicina a Parigi che a Roma - spiega Stefano Boeri : Milano fa parte di una rete di città europee, Parigi, Londra, Barcellona, Francoforte, con le quali ha più punti in comune che con le altre città italiane importanti, a partire da Roma. E, come spiega in un'intervista all'Agi Stefano Boeri, architetto e da pochissimo presidente della Triennale, la settimana del salone del mobile è quella in cui questo fenomeno è più evidente. ...

Stefano Boeri Architetti : triplo appuntamento per la Giornata Internazionale delle Foreste proclamata dalle Nazioni Unite : il 21 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste proclamata dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la comunità mondiale sull’importanza delle Foreste, Stefano Boeri Architetti partecipa a tre eventi chiave del dibattito Internazionale a Roma, Ginevra e Milano per promuovere le politiche di forestazione urbana, dando seguito alla campagna globale lanciata dallo studio il 6 dicembre 2017. Il tema scelto per celebrare la ...

Dichiarazione di Stefano Boeri sul Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia : A proposito dell’avviso di Garanzia recapitato ieri a Stefano Boeri in merito all’inchiesta sulle presunte irregolarità nella costruzione e gestione del Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia, Stefano Boeri ha dichiarato: “Facendo seguito all’Ordinanza del Comune di Norcia del 347 del 04/03/2017, alle Ordinanze della Protezione Civile e grazie ai fondi raccolti dal Corriere della Sera e dal TGLa7 tra i cittadini italiani, abbiamo ...

