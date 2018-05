Stefan De Vrij | Lazio-Inter | perché lo hanno costretto a giocare contro tutti?

Lazio - de Vrij all'Inter divide i tifosi/ Lotta per la Champions League - Facco : "Stefan non sarà condizionato" : De Vrij all'Inter, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:42:00 GMT)