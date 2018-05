Serie B : ecco gli Squalificati - tre giornate stop ad Alcibiade : Sono 9 i calciatori fermati dal Giudice sportivo di Serie B dopo la 42/a giornata di campionato, tutti per un turno ad eccezione di Raffaele Alcibiade, squalificato per 3 gare. La squalifica al giocatore della Pro Vercelli è stata comminata “per avere, al 25′ st, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un avversario”. Gli altri squalificati sono Vitale (Salernitana), Addae (Ascoli), Agazzi ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 maggio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALCIBIADE Raffaele (Pro Vercelli): per avere, al 25° del secondo tempo, con il ...

Serie B Novara - Sciaudone - Moscati e Golubovic Squalificati per l'ultima giornata : MILANO - Sono undici in tutto i giocatori fermati dal Giudice Sportivo a seguito dell'ultima giornata del campionato cadetto. Tutti per una giornata, ad eccezione di Alan Empereur , del Bari "per ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 15 maggio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000,00 con diffida : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori denigratori di matrice ...

Serie B - gli Squalificati : un turno a Troest e Ghiglione : TORINO - Baraye del Parma chiude oggi la stagione regolare di Serie B. L'attaccante è stato squalificato dal giudice sportivo per due giornate per 'condotta gravemente antisportiva, per avere, al 51° ...

Serie A : 8 Squalificati per un turno : Un giocatore squalificato per due turni, Zukanovic del Genoa, ed otto per uno solo. E’ quanto ha deciso il giudice sportivo in vista della penultima giornata del campionato di Serie A che non vedrà così in campo Fofana (Udinese), Pandev (Genoa), Bani (Chievo), Cuadrado (Juventus), Peluso (Sassuolo), Radovanovic (Chievo), Luiz Felipe (Lazio) e Vicari (Spal). Tra gli allenatori, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il tecnico ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 maggio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un sediolino contro uno steward il quale riportava ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : i provvedimenti dopo Inter-Juve : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo nel corso della riunione del 30 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Sono in tutto 11 i calciatori Squalificati per un turno: Caldara (Atalanta), Brignola e Cataldi (Benevento), Castan (Cagliari), Laurini (Fiorentina), D’Ambrosio e Vecino (Inter), Pjanic (Juventus), Koulibaly (Napoli), Juan Jesus (Roma) e Moretti (Torino). Stop di due ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 29° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica semi-piena; ...

Serie A - 5 Squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 24 APR - Sono in tutto cinque i calciatori squalificati per un turno in vista della 35/a giornata del campionato di Serie A. Si tratta di Bryan Boulaye Dabo , Fiorentina, , Cheick ...