Spread BTP-Bund a 2 anni | strategist | balzo tassi frenerà in modo grave economia e banche

Tensione sullo Spread Btp-Bund - volano i tassi sui bond a breve : Roma, 21 mag. , askanews, Alta Tensione sui titoli di Stato italiani mentre la Borsa di Milano chiude in calo a causa dell'effetto stacco cedola che ha pesato per l'1,74%. Vendite diffuse sull'intero ...

Allarme Spread - il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base : Lo spread tra Btp e Bund ha sfiora to i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e ha chiuso la seduta in lieve calo a 185 punti base . Il rendimento del titolo decennale italiano è ...

Spread BTP chiude in rialzo a 185 punti : ANSA, - ROMA, 21 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e chiude in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano ...

Lo Spread Btp-Bund sale a 185 punti. Milano in rosso - ma pesano le cedole : Milano - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la settimana allargandosi fin sopra i 180 punti base mentre i leader di Lega e M5s salgono al Colle per presentare la loro squadra di governo . Un ...

Lo Spread Btp-Bund sfiora i 180 punti : ai massimi dall'estate 2017 : Lo spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, in cui si prevedono rischi per l'Italia in caso di attuazione ...