Sport nel verde 2018 | al via i primi appuntamenti

Turismo - CISET : quello Sportivo vale 1 - 4 miliardi di dollari nel mondo : Il Giro d’Italia è tornato in Veneto. Un passaggio, quello di venerdì 18 maggio, per Mira e le terre del Brenta per la manifestazione amata da tanti sportivi e appassionati di ciclismo, che ha generato anche ricadute turistiche. Sono tante, infatti, le connessioni che legano le dinamiche turistiche alle discipline sportive, non ultimo il ciclismo. Con la premessa che è sempre complicato avere dati univoci sul Turismo sportivo, CISET ha ...

MotoGp - Cecchinello svela le condizioni di Crutchlow : “forte dolore all’anca - lo stanno traSportando in ospedale” : Lucio Cecchinello ha parlato delle condizioni di Cal Crutchlow, protagonista di un brutto incidente durante le qualifiche Terribile volo di Cal Crutchlow durante la Q1 del Gp di Francia, il britannico della LCR è stato protagonista di un brutto incidente durante la prima fase delle qualifiche a Le Mans, proprio mentre andava a caccia di un pass per la Q2. E’ partito il posteriore della Honda, un terribile highside terminato con un violento ...

Assalto nella notte a distributore di carburanti e Sportello bancomat : CEGLIE MESSAPICA - Banditi scatenati nella notte a Ceglie Messapica: assaltati distributore di carburanti e sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese. La stazione di servizio presa di mira , ...

Snowboard - Sommariva verrà premiato nella 19ª edizione del Galà delle Stelle nello Sport : Sommariva fra i premiati venerdì 18 maggio nel “Galà delle Stelle nello Sport” ligure Ci sarà anche Lorenzo Sommariva fra i premiati venerdì 18 maggio (ore 20.15) a Genova, nella 19sima edizione del Galà delle Stelle nello Sport. Il 25enne genovese, tesserato per il Centro Sportivo Esercito, è stato fra i più votati fra le oltre 302 mila preferenze giunte agli organizzatori, insieme a Carlotta Ferlito (ginnastica), Fabio ...

Milano - in carcere i 'ladri Sportivi' : rubavano nelle palestre : Sono entrati in una nota palestra del centro di Milano e hanno forzato le cassette di sicurezza davanti agli spogliatoi. In questo modo hanno portato via orologi di lusso, carte di credito, cellulari: ...

Un weekend di Sport - musica ed enogastronomia nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno : enogastronomia, sport e musica la faranno da padrone il prossimo weekend nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno A partire dalla vera e propria festa per i vini della Costiera dei Cech organizzata a Traona e rappresentata da “Vininfesta”: un vasto programma di interesse storico ed enologico in grado di coinvolgere appassionati e non. Sabato 19 maggio la protagonista sarà la viticoltura valtellinese e in particolare le ...