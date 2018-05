“Spegnila e Respira” | a 15 anni dalla Legge Sirchia | ecco lo “stato di salute” dei

Ancora tre giorni per la Campagna “Spegnila e Respira” : la prevenzione contro il fumo passa dalla farmacia : Prosegue con successo fino a sabato 28 aprile la Campagna “Spegnila e Respira”, l’iniziativa di screening contro il fumo organizzata da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza con la collaborazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, della Fondazione Muralti e Adakta, iniziata il 23 aprile. In dettaglio, fumatori ed ex fumatori potranno rispondere alle 20 domande dei due questionari disponibili in tutte le farmacie di Milano, Lodi e ...