Spagna | Iglesias e la compagna deputata comprano villa da 600mila euro | iscritti Podemos

(Di martedì 22 maggio 2018) Pablopuò rimanere leader dianche se si è comprato una villetta borghese con giardino e piscina da? Lo deciderà un referendum interno al partito di sinistra che porterà al voto 490mila. Le votazioni saranno possibili da oggi fino a domenica. I risultati saranno comunicati lunedì. Agliverrà chiesto se vogliono mantenerecome leader del partito “anti-sistema” e laIrene Montero come capogruppo al Congresso dei deputati. La coppia, in attesa di due gemelli, ha appena acceso un mutuo trentennale per comprare la villetta che si trova poco fuori Madrid. L’acquisto ha sollevato proteste e ironie sul web, dato il passato stile pauperista di. Ed è stato ricordato un suo polemico tweet di qualche anno fa in cui l’erede politico della protesta degli indignados si scagliava contro il ministro dell’economia Luis ...