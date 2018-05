“Sono incinta” L’ecografia choc di Maria Lei gioisce ma esplode la polemica | ”Una

caffeinamagazine

: che bello il mio uomo che sa come trattarmi quando sono incinta - drinabehills : che bello il mio uomo che sa come trattarmi quando sono incinta - noitre32 : «Sono incinta a 70 anni»: la donna potrebbe diventare la mamma più anziana al mondo -

(Di martedì 22 maggio 2018) “Le mie gambe mi facevano male, vomitavo e mi sentivo stordita, ora mi hanno fatto 10 ultrasuoni in una clinica privata e in un ospedale pubblico. I medici non riuscivano a crederci”. A parlare èDe La Luz, messicana di 70 anni, che mostra con orgoglio quelle che dice essere le ecografie del suo ottavo figlio. Capelli corti e brizzolati, sguardo fiero mentre mostra i documenti,dice che la gravidanza l’ha colta all’improvviso: le facevano male i piedi, aveva nausea. Il figlio Andrés ha pensato che fosse incinta. “Sì, mi hanno fatto qualcosa tipo 10 ecografie in una clinica privata e in una pubblica. I dottori non volevano crederci”, ha commentato la donna. Il sospetto di essere incinta è emerso fin da subito, e così si è rivolta ad un medico che, attraverso una ecografia, avrebbe accertato la gravidanza. Dai risultati dell’indagine ...