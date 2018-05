smart | in arrivo l' ultima Brabus | poi inizierà l' era di EQ ForTwo

Google Pixel : in arrivo gli smartwatch del colosso Video : Google vuole dare il proprio contributo ad espandere il mercato dei dispositivi indossabili. Il mondo degli smartwatch non è molto diffuso, sia per i prezzi che per la reale utilita' secondo alcune credenze. In Italia, infatti, pochissimi possiedono un orologio multifunzione. Il primo pensiero che viene in mente è che lo smartwatch ha le stesse identiche funzionalita' di uno Smartphone, con la differenza che questo si indossa sul polso ed è ...

Google - in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel/ Linfa vitale per il sistema Wear Os : Google, in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel: Linfa vitale per il sistema Wear Os. Durante l’evento di Big G del prossimo autunno, potrebbero palesarsi grandi novità(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:24:00 GMT)

Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus : schede tecniche per i nuovi smartphone in arrivo a fine mese : Samsung Galaxy A6 sarà il prossimo smartphone della serie Galaxy A ad arrivare sul mercato: lancio in India già a fine mese. L'articolo Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus: schede tecniche per i nuovi smartphone in arrivo a fine mese proviene da TuttoAndroid.

iPhone 2018 : in arrivo 3 nuovi smartphone : Dopo la rivoluzione avviata con iPhone X, in casa Apple si lavora al rinnovamento della gamma iPhone con il lancio …

In arrivo un nuovo smartphone con il marchio Commodore : (Foto: Commodore Business Machines) Non c’è due senza tre per Commodore Business Machines, casa nata dagli italiani Massimo Canigiani e di Carlo Scattolini per portare in territorio smartphone lo storico marchio che ha regalato al mondo gadget leggendari come Commodore 64 e Amiga. Dopo aver lanciato sul mercato negli anni scorsi Pet e Leo, il gruppo ha infatti annunciato la sua intenzione di proporre ai nostalgici di quegli anni un nuovo ...

Ecco le nuove smart TV Sony XF70 e XF83 in arrivo in primavera : Dopo il recente lancio del Sony XF75, il produttore giapponese decide di ampliare la propria gamma di Smart TV presentando al pubblico due nuove serie denominate Sony XF70 e Sony XF83. Disponibili in vari formati, saranno disponibili sul mercato entro la primavera a prezzi che ancora non sono stati definiti per il nostro Paese. L'articolo Ecco le nuove Smart TV Sony XF70 e XF83 in arrivo in primavera proviene da TuttoAndroid.

TP-Link annuncia l’arrivo dell’interfaccia NFUI 7.0 sugli smartphone Neffos : TP-Link annuncia la nuova interfaccia utente NFUI 7.0, ricca di moltissime novità riguardanti design, prestazioni, connettività e non solo: andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo aggiornamento in arrivo su tutta la gamma di smartphone Neffos. L'articolo TP-Link annuncia l’arrivo dell’interfaccia NFUI 7.0 sugli smartphone Neffos proviene da TuttoAndroid.