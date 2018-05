smart - in arrivo l'ultima Brabus : poi inizierà l'era di EQ ForTwo : smart presenta una nuova special edition, limitata a soli 109 esemplari numerati, che segna il passaggio ad una nuova era della sportività per la regina delle citycar. smart ForTwo Brabus Xtreme è...

smart fortwo - La Xtreme è l'ultima con motore Brabus : Presto assisteremo a una svolta epocale per il marchio Smart: dai prossimi anni tutte le compatte del marchio tedesco diventeranno elettriche, Brabus comprese. Per celebrare la fine di un'era è nata una nuova special edition basata sulla più sportiva delle fortwo: è la Xtreme, l'ultima Smart della storia con propulsore firmato Brabus.109 esemplari da 109 CV. Con l'avvento delle EQ il preparatore di Bottrop non metterà più mano ai motori delle ...

smart fortwo - La Xtreme è l'ultima con motore Brabus : Presto assisteremo a una svolta epocale per il marchio Smart: dai prossimi anni tutte le compatte del marchio tedesco diventeranno elettriche, Brabus comprese. Per celebrare la fine di un'era è nata una nuova special edition basata sulla più sportiva delle ForTwo: è la Xtreme, l'ultima Smart della storia con propulsore firmato Brabus.109 esemplari da 109 CV. Con l'avvento delle EQ il preparatore di Bottrop non metterà più mano ai motori delle ...

smart - Una settimana con la fortwo 90 turbo twinamic [Day 5] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è una Smart fortwo 90 turbo twinamic, la più potente (fatta eccezione della Brabus, che arriva a 109 CV), dotata di paddle al volante. In realtà, le levette non fanno parte della dotazione di serie dellallestimento Passion, ma rientrano tra gli optional del pacchetto sportivo (da 666 euro), che comprende anche cerchi da 16 a otto razze (invece che da 15), assetto ribassato di 10 millimetri, ...

smart - Una settimana con la fortwo 90 turbo twinamic [Day 4] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è una Smart fortwo 90 turbo twinamic, la più potente (fatta eccezione della Brabus, che arriva a 109 CV), dotata di paddle al volante. In realtà, le levette non fanno parte della dotazione di serie dellallestimento Passion, ma rientrano tra gli optional del pacchetto sportivo (da 666 euro), che comprende anche cerchi da 16 a otto razze (invece che da 15), assetto ribassato di 10 millimetri, ...

smart - Una settimana con la fortwo 90 turbo twinamic [Day 3] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è una Smart fortwo 90 turbo twinamic, la più potente (fatta eccezione della Brabus, che arriva a 109 CV), dotata di paddle al volante. In realtà, le levette non fanno parte della dotazione di serie dellallestimento Passion, ma rientrano tra gli optional del pacchetto sportivo (da 666 euro), che comprende anche cerchi da 16 a otto razze (invece che da 15), assetto ribassato di 10 millimetri, ...

smart - Una settimana con la fortwo 90 turbo twinamic [Day 2] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è una Smart fortwo 90 turbo twinamic, la più potente (fatta eccezione della Brabus, che arriva a 109 CV), dotata di paddle al volante. In realtà, le levette non fanno parte della dotazione di serie dellallestimento Passion, ma rientrano tra gli optional del pacchetto sportivo (da 666 euro), che comprende anche cerchi da 16 a otto razze (invece che da 15), assetto ribassato di 10 millimetri, ...

smart - Una settimana con la fortwo 90 turbo twinamic [Day 1] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è una Smart fortwo 90 turbo twinamic, la più potente (fatta eccezione della Brabus, che arriva a 109 CV) e dotata di paddle al volante. In realtà, le levette non fanno parte della dotazione di serie dellallestimento Passion, ma rientrano tra gli optional del pacchetto sportivo (da 666 euro), che comprende anche cerchi da 16 a otto razze (invece che da 15), assetto ribassato di 10 ...

smart EQ fortwo e-cup - Con l'elettrica sul circuito della Formula E : circuito dell'Eur, la Formula E sta girando in vista del primo e-Prix di Roma. Ma quello delle monoposto, sebbene sia il piatto forte della kermesse capitolina, non è l'unico spettacolo previsto di auto da corsa elettriche. Ci sono anche le Smart EQ fortwo e-cup: sedici vetture preparate, su una delle quali (la numero due) ci siamo anche noi di Quattroruote. Auto che, dal 9 di giugno, cominceranno il vero e proprio trofeo monomarca, partendo da ...

smart EQ Fortwo e-cup - parte a giugno il primo trofeo monomarca per auto elettriche – FOTO : Il week end di metà aprile sarà importante per il nostro Paese, che ospiterà per la prima volta nella Capitale una gara di Formula E, ovvero il campionato mondiale delle monoposto elettriche. A margine di questa manifestazione, sullo stesso tracciato cittadino calcato dalle sportive a batteria, debutterà anche con una sfilata di vetture Smart EQ Fortwo e-cup, il primo trofeo italiano monomarca riservato per l’appunto alle piccole ...