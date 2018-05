Skincare | scopri cos’è il double cleansing

dilei

(Di martedì 22 maggio 2018) “Two is meglio che one”, ci diceva un giovanissimo Stefano Accorsi e già le teenager pendevano dalle sue labbra. Questa volta non ce lo dice lui, ma le lineepiù famose al mondo che da tempo propongono di inserire nella beauty routine serale il. Se la pulizia della pelle è uno dei primi segreti di bellezza, meglio farla bene e in due step diversi. Questaroutine è mutuata dal mondo giapponese e orientale: le geishe come da tradizione dovevano tingersi il viso in modo molto marcato, perciò risulta naturale un doppio passaggio nella detersione. Ora tutte le donne cool lo stanno già sperimentando. Si ottiene dalla combinazione di due tipi di detersione. La prima è ottenuta grazie a un detergente a base oleosa. La base oleosa è perfetta per togliere il make up e il sebo in eccesso. La pelle in questo modo rimane appiccicosa e la sensazione che ...