Siria | Assad si riprende tutta l’area di Damasco dopo 7 anni

Rassegna 22.5. Siria : l'esercito di Assad libera la capitale del Paese dai terroristi dell'ISIS : Salvini: 'Nessun rischio per l'economia". Repubblica Ecologia. Greenpeace: Roma perduta nel traffico, dagli autobus agli incidenti. La classifica della mobilità: la capitale italiana ultima tra ...

Guerra Iran-Israele "regime Siria butti fuori iraniani"/ Generale Solemaini aiuta Assad e spaventa Tel Aviv : Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"

Iran - chi è Qasem Soleimani : il signore sciita della guerra che ha salvato Assad e ora dalla Siria spaventa Israele : L’uomo che comanda l’Al Quds Force Iraniana, la più seria minaccia che dalla Siria si affaccia sui confini di Israele e che il presidente Usa Donald Trump definisce un “terrorista”, è ben conosciuto dagli americani, con cui ha collaborato nel 2010 in Iraq e prima ancora in Afghanistan. Qasem Soleimani è un eclettico generale che da venti anni è responsabile di tutte le attività militari dell’Iran, segrete e pubbliche, al di fuori dei ...

Siria - RAID ASSAD SU IDLIB/ Ultime notizie - morti e feriti civili : insorti - "sono stati i russi" : SIRIA, RAID ASSAD su IDLIB: Ultime notizie, morti e feriti civili, tra cui anche donne e bambini. Gli insorti sostengono che a bombardare siano stati i russi. E intanto gli Usa...

USA rifiutano di restituire le zone della Siria ad Assad - : Inoltre, il capo gruppo della Duma di stato per i rapporti con il parlamento in Siria Dmitry Sablin ha citato le parole di Assad, per la ripresa dell'economia della Repubblica Araba c'è bisogno di 10-...

Quale risiko per la pace in Siria dopo la vittoria di Assad : L'economia centralizzata, nel Paese di Bashar, non c'è ormai più, per l'ottimo motivo che operano, sul territorio di Damasco, quattro poteri militari di primissimo rango internazionale, la Russia, l'...

Siria - Assad restituisce la Legion d'Onore alla Francia : Dopo i raid coordinati di Stati Uniti, Francia e Regno Unito il presidente Siriano Bashar al-Assad ha deciso di restituire la prestigiosa Legion d'Onore conferita da Jacques Chirac nl 2001. Attraverso ...

Siria - Muhammad e gli altri : “Il raid? Uno show inutile - Assad continuerà a ucciderci” : Siria, Muhammad e gli altri: “Il raid? Uno show inutile, Assad continuerà a ucciderci” Dopo il raid missilistico di Stati Uniti, Francia e Inghilterra sulla Siria si sono fatte molte analisi geopolitiche. Ma cosa pensano dell’attacco i Siriani contrari a Bashar al Assad? Cosa cambierà per il loro martoriato Paese? Fanpage.it ne ha parlato con […]

Siria - Gentiloni sta con gli Usa e il cattivo è Assad. Ma essere alleati vuol dire succubi? : Il presidente Paolo Gentiloni ha appena terminato di parlare al Senato per fornire alcune delucidazioni circa la guerra in Siria e la posizione dell’Italia. Mentre parlava del “criminale regime” di Assad (come lo ha definito Donald Trump) guardavo Giorgio Napolitano che gli era di fronte. Nel marzo 2009 l’allora presidente della Repubblica in visita a Damasco sostenne: “Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e ...

“La chiamavano addirittura Lady D ma…”. Chi è davvero la moglie di Bashar al-Assad. Affascinante ma dal profilo tremendo : “Mentre il popolo soffre per la guerra ecco lei che fa”. Il ritratto inedito della first lady Siriana : C’è chi la chiama la ‘lady Diana di Damasco’ per il suo stile all’occidentale. Chi l’ha ribattezzata ‘la Rosa del deserto’ o meno elegantemente ‘la Maria Antonietta di Siria’. Alta, sottile, emancipata, per molti Asma al-Assad, la moglie del presidente siriano, non è altro che una donna spietata. ‘La first lady del diavolo’, ‘la donna del macellaio’, tuona la ...

Siria oggi ispettori Opac a Duma/ Assad "nuovo attacco missili" - smentita Usa : Russia "no prove armi chimiche" : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra

Siria - il raid non sfiora Assad. Due fronti caldi con l’Iran protagonista : La Siria colpita dal raid militare venerdì notte non è la Siria che interessa ai Paesi occidentali. Nel centro e sulla costa mediterranea di questo Paese martoriato da sette anni di...