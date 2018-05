Sigarette elettroniche | troppe tasse | produttori chiedono intervento della Corte europea

Tasse sulle Sigarette elettroniche - i produttori ricorrono alla Corte europea : Le imposte sulle sigarette elettroniche arrivano all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che per la prima volta sarà chiamata a esprimersi su una sentenza della Corte costituzionale ...

Sigarette elettroniche - il peso del Fisco è insostenibile : "Italia bocciata" : La "lotta" alle Sigarette elettroniche (o meglio, ai suoi produttori) è in corso da anni nel nostro Paese: l'Italia nel 2014, è stato il primo in Europa ad introdurre una tassazione sui liquidi...

Italia 'stato-balia' anche sulle Sigarette elettroniche : Roma, 15 mag. , askanews, In Italia le sigarette elettroniche sono 'sotto attacco' da anni. Il nostro Paese, nel 2014, è stato il primo in Europa ad introdurre una tassazione sui liquidi da 'svapo' ...

Sigarette elettroniche : ecco gli effetti sulla flora intestinale rispetto a quelle tradizionali : Un team internazionale di ricercatori, guidato dalla Newcastle University, ha condotto il primo studio per confrontare il microbiota intestinale (cioè l’insieme dei batteri che popola l’intestino) di fumatori di tabacco e utilizzatori di Sigarette elettroniche. Hanno analizzato i campioni prelevati dall’apparato digerente di 10 fumatori di tabacco, 10 utilizzatori di Sigarette elettroniche e 10 non fumatori. Il primo studio di questo tipo ha ...

The Parliament Magazine : “Le Sigarette elettroniche sono più sicure del fumo di sigarette convenzionali” : C’è stato molto allarmismo in merito alla maggiore diffusione delle sigarette elettroniche ma la scienza parla da se. Si tratta – scrive il Prof. Riccardo Polosa – Università degli Studi di Catania – di un fenomeno relativamente nuovo in Europa ma da più di 10 anni scienziati di tutto il mondo valutano questi strumenti. Analizzando le prove scientifiche, i professionisti della salute e i decisori che definiscono le ...

Le Sigarette elettroniche fanno parte della soluzione a uno dei più gravi problemi di salute in Europa : il tabagismo : Le sigarette elettroniche – scrive On. Giovanni La Via (PPE, IT), membro del comitato per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo – sono una delle innovazioni più importanti dell’ultimo decennio nella lotta al tabacco. L’uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come ...

Sigarette elettroniche : ADNS entra in ANAFE Confindustria : Roma, 26 apr. , askanews, ADNS, una delle più importanti realtà europee di commercio all'ingrosso nel settore delle Sigarette Elettroniche, entra in ANAFE, l'Associazione Nazionale Fumo Elettronico ...

Sigarette elettroniche : le tossine prodotte variano in base all’aroma : L’aroma di una sigaretta elettronica può influenzare molto più delle papille gustative di un consumatore, secondo uno studio dei ricercatori della Penn State University che sostiene che le sostanze chimiche che costituiscono i vari gusti producono anche livelli diversi di radicali liberi, tossine spesso associate al cancro o altre malattie. I ricercatori hanno analizzato gli aromi più popolari delle Sigarette elettroniche e la quantità di ...

Sigarette elettroniche - Decreto Aams disciplina la vendita dei liquidi : Roma, 23 mar. , askanews, L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il Decreto direttoriale che definisce modalità e requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento ...

Sigarette elettroniche : un forte passo avanti per la salute pubblica europea : L’uso di Sigarette elettroniche nel mondo è in continua crescita ma in Europa siamo ancora in netto ritardo. E’ essenziale che le istituzioni europee esplorino il potenziale di questi strumenti per ridurre l’impatto del fumo di Sigarette convenzionale nel sistema di salute pubblico europeo. A tal proposito, LIAF (Lega Italiana Anti Fumo LIAF) – con la collaborazione dell’eurodeputato Giovanni La Via – ha organizzato per domani alle ...