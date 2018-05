“Siete marci dentro” Nina Moric | una furia al Grande Fratello | la showgirl infiamma lo

caffeinamagazine

(Di martedì 22 maggio 2018) Ancora fuochi d’artificio nel corso del: anche nel corso dell’ultima puntata non sono mancati i colpi di scena, dopo che nelle precedenti c’era stato l’atteso confronto tra Luigi Favoloso ein diretta con la coppia che era arrivata al punto di non ritorno e il concorrente fatto fuori dalla produzione per il comportamento avuto nei giorni precedenti, quando aveva scritto con il rossetto una frase sessista su una maglietta nel corso della notte, lontano dalle telecamere. Ladi origini croate, nazionalizzata italiana, è voluta tornare ancora una volta in studio, ospite di Barbara D’Urso, per affrontare le conseguenze di quel confronto-scontro. In particolare, ha esordito prendendosela con il mondo dei social che si era mostrato particolarmente impietoso nei suoi confronti, attaccandola per il suo aspetto fisico: ...