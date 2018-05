Siena | intascavano i fondi destinati all’accoglienza dei migranti Coinvolto anche un

fanpage

(Di martedì 22 maggio 2018)un sacerdote della diocesi di Grossetoin un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e volta a fermare le attività illecite di un sodalizio criminale che era riuscito a mettere le mani nella ghiotta partita dei bandi per i servizi nei centri di accoglienza per, in particolare una struttura di Monticiano e due di Sovicille, in provincia di